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В метро Киева пересмотрят интервалы движения поездов

7 апреля, 15:42

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Вагоны столичной подземки ездят полупустыми

В столичном метро обещают оптимизировать интервал движения поездов с учетом карантинных мероприятий, сообщает корреспондент "Сегодня".

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Как известно, сейчас вагоны столичной подземки ездят практически пустыми, и перевозят воздух расходуя при этом дорогие ресурсы.

"Мы изучаем аналитику по перевозкам за три последних дня. Будем изучать и оптимизировать интервалы движения поездов, но при условии, что все карантинные мероприятия при это будут соблюдаться. Пока не готовы рассказать на сколько увеличится интервал движения поездов. Однозначно, что значительных увеличений не будет", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

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Ранее мы писали, что в метро Киева произошел скандал – женщина в вышиванке пела, а сотрудники метрополитена пытались ее выгнать.

Ранее мы писали, что копы выгоняют "лишних" пассажиров из маршруток в Киеве.

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Киев метро поезда метрополитен график

Источник: Сегодня

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