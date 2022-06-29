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В метро Киева пускают по звонку: как работает подземка во время ночной воздушной тревоги

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Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
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29 июня, 13:07
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В полиции метрополитена нам объяснили, зачем закрывают станцию на засов и почему на дверях появились номера телефонов
Чтобы попасть в метро ночью и спрятаться от российских ракет, киевлянам нужно набрать номер телефона, который размещен на входных дверях станций / коллаж "Сегодня"
Чтобы попасть в метро ночью и спрятаться от российских ракет, киевлянам нужно набрать номер телефона, который размещен на входных дверях станций / коллаж "Сегодня"

Киевляне активно обсуждают в социальных сетях проблему допуска на станции подземки в комендантский час, когда звучит сигнал воздушной тревоги. Многие пассажиры жалуются, что попасть в метро невозможно, поскольку входные двери закрыты, а недавно на дверях в подземку заметили бумажки с номером телефона. Сайт "Сегодня" выяснял, можно ли зайти ночью на станцию метро и зачем нужны эти номера телефонов.

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Что говорят люди?

Ранее в Киевском метрополитене заявляли, что работают как укрытие в круглосуточном режиме. То есть, люди ночью могут прийти на станцию, чтобы переждать опасность. Но оказывается, ночью двери подземки закрыты на замок. В социальных сетях обсуждают ситуацию на станции метро "Бориспольская". На кадрах видно, что человек в темное время суток толкает руками несколько входных дверей на этой станции, но все они закрыты.

После последнего поезда в 22:00 станции метро закрывают на замок /фото "Сегодня"
После последнего поезда в 22:00 станции метро закрывают на замок /фото "Сегодня"

Пассажиры говорят, что все станции подземки закрываются после последнего поезда в 22:00, но если вы решите остаться на станции до наступления комендантского часа, то никто вас оттуда не прогонит, просто после окончания работы метрополитена – закроют входные двери на замок.

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Тем временем власти настойчиво рекомендуют жителям города в случае угрозы ракетного удара, немедленно спускаться в укрытия. Но бомбоубежища есть не под каждым домом. В лучшем случае – это паркинг или подвалы разных учреждений. А самым надежным укрытием считается метрополитен и его глубокие станции.

Бумажка от полиции

На входных дверях станций метро появились бумажки, приклеенные скотчем к стеклу. На них написано "для прохода в укрытие", и указан номер стационарного телефона.

На "Позняках" попасть на станцию можно, позвонив по номеру телефона, который указан на бумажке / фото "Сегодня"
На "Позняках" попасть на станцию можно, позвонив по номеру телефона, который указан на бумажке / фото "Сегодня"

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Оказывается, это телефонные номер дежурных полиции метрополитена. На каждой из 52 станций столичного метро есть свой номер. И как заверили нас на станции метро "Позняки", полицейские дежурят там круглосуточно.

Для чего нужен номер телефона?

"Ночью – все станции метро закрыты. Но если вы спустились в подземный переход, и подошли к дверям станции – вы уже в безопасности. Например, на станции "Позняки" толщина потолка подземного перехода почти такая же, как и на самой станции. То есть в переходе, вы уже в безопасности. Вы можете подождать там и набрать номер телефона, который указан на бумажке, станцию вам откроют. Вы зайдете и сможете переждать тревогу. Пускаем людей без проблем", – рассказал нам полицейский на станции метро "Позняки".

Полицейские говорят, что круглосуточно дежурят на станции и берут трубку /фото "Сегодня"
Полицейские говорят, что круглосуточно дежурят на станции и берут трубку /фото "Сегодня"

По такой системе работают все станции столичного метро, кроме наземных станций на красной ветке – они не могут выполнять функции укрытия. Полицейский нам даже дал телефон своего коллеги со станции "Осокорки", если вдруг будет необходимо укрыться от ракетного удара там.

Что говорят в полиции метрополитена?

В управлении полиции Киевского метрополитена нам сообщили, что видели кадры в социальных сетях по поводу станции метро "Бориспольская":

"На этой станции есть несколько входов. В целях безопасности большинство из них закрыто. На дверях прикреплено объявление, где сказано, что рабочий вход на станцию только один. И чтобы попасть в метро необходимо нажать кнопку звонка на входной двери. К вам выйдет полицейский, он впустит вас на станцию. Возможно, люди не заметили это объявление. Сейчас их расклеили на всех закрытых дверях станции "Бориспольская", чтобы люди их видели, – рассказали сайту "Сегодня" в управлении полиции Киевского метрополитена.

На станциях, где нет звонков – вывесили бумажные объявления с контактным номером телефона дежурного полицейского.

"После наступления комендантского часа мы вынуждены закрывать двери всех станций в целях безопасности. Если граждане приходят во время тревоги и в ночное время на станцию, то они могут набрать номер телефона полицейского или нажать звонок – им обязательно откроют. Полицейские никому не отказывают", – добавляют в полиции метрополитена.

Так что звоните, и вам обязательно должны открыть двери.

Пассажиры ждут на станции метро "Лукьяновская", когда передадут отбой воздушной тревоги /фото "Сегодня"
Пассажиры ждут на станции метро "Лукьяновская", когда передадут отбой воздушной тревоги /фото "Сегодня"

Как спасаются от ракет днем?

Кстати, днем, когда звучит сигнал тревоги многие граждане приходят в метро, чтобы переждать опасность. Особенно в районах, куда часто прилетают российские ракеты.

На перрон станция метро "Лукьяновская" во время воздушной тревоги спускается 15-20 человек.

Люди приносят с собой раскладные стульчики, чтобы было удобнее сидеть на станции. Также приносят рюкзаки и сумки с необходимыми вещами. Люди стоят у выхода с эскалатора. Кто-то читает книгу, кто-то слушает музыку, сморит видео на телефоне или просто разговаривают. А маленькие дети играют на станции. Когда дают отбой воздушной тревоги – люди возвращаются в свои дома.

Во время воздушной тревоги люди приходят на станции метро со своими стульчиками / фото "Сегодня"
Во время воздушной тревоги люди приходят на станции метро со своими стульчиками / фото "Сегодня"

Что нужно помнить?

С 16 мая комендантский час в Киеве длится с 23:00 до 05:00. Также определен график работы коммунального транспорта:

  • метро – с 06:00 до 22:00;
  • наземный транспорт – с 06:00 до 23:00.

Ранее мы сообщали о планах Киевского метрополитена убрать из столичной подземки вагоны российского производства. Также в планах столичных чиновников убрать киоски, которые размещены близко от входа на станции метро и мешают свободному проходу людей в укрытия.

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