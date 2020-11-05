В метро Киева вводят жесткий контроль карантина. Как это будет работать

Контролировать соблюдение карантинных норм в вагонах и на перронах будет "Муниципальная охрана"

В Киевском метрополитене с 5 ноября усиливают контроль за соблюдением масочного режима. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, в метро не будут пускать без маски. За соблюдением карантинных мер будут следить сотрудники "Муниципальной охраны".

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Почему решили усилить контроль

На территорию столичного метрополитена не пускают пассажиров без маски уже с мая. На станциях регулярно звучат объявления с суровыми требованиями немедленно надеть маску.

Нескольких человек правоохранители даже оштрафовали за нарушение карантинного режима на 17 тысяч гривен.

В полиции метрополитена нам сообщили, что по состоянию на 4 ноября пока не поступали распоряжения об усилении контроля.

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К тому же сотрудники полиции и так следят за соблюдением масочного режима на входах в метро. Там отмечают, что сложнее всего контролировать пассажиров в пиковые часы, когда на станциях и пересадочных узлах собирается много пассажиров.

После проведения мониторинга установлено, что люди заходят на станции метрополитена в масках, а потом их снимают и передвигаются по подземке с открытым лицом, совершенно не соблюдая безопасную дистанцию.

"Пассажиры пренебрегают правилами и игнорируют масочный режим в подземке. А между тем установлено, что 30% инфицирования коронавирусом происходит именно в общественном транспорте города. Это очень опасно. И чтобы не закрывать метро, нам необходимо навести там порядок. Люди должны понимать это и соблюдать правила, чтобы уберечь свое здоровье и окружающих", – говорит глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Как будет усилен контроль в метро

В КП "Киевский метрополитен" подтвердили, что на входе в метро давно работают сотрудники полиции, которые контролируют выполнение пассажирами масочного режима.

Но в то же время подчеркивают, что необходимо усилить контроль на перронах станций и в вагонах.

"Нарушения происходит непосредственно на станциях метро и в вагонах поездов, где нет контроля. К этой работе город сейчас подключает "Муниципальную охрану". Ее сотрудники будут работать автономно, делать людям замечания и сотрудничать с полицией, чтобы усилить соблюдение масочного режима, учитывая всю сложность ситуации с распространением инфекции", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

На каких станциях усилят контроль

По словам Макогон, контроль будет усилен на самых оживленных станциях столичной подземки. Сотрудникам "Муниципальной охраны" предоставят перечень станций, где важно контролировать соблюдение масочного режима.

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Например, на станциях "Вокзальная", "Черниговская", "Лесная", "Левобережная", а также на пересадочных узлах, где большой пассажиропоток.

"Пока от "Муниципальной охраны" мы еще не получили информацию, сколько ее сотрудников будет задействовано и сколько времени они будут дежурить в метро. Контроль нужен, чтобы пассажиры правильно носили маски – прикрывали нос, не снимали их в вагоне поезда. Также нужно работать с пассажирами, которые принципиально не хотят носить маску в метро, даже после предупреждений от работников подземки. Таких граждан будут задерживать и передавать сотрудникам полиции", – уточняет Наталья Макогон.

В "Муниципальной охране" сайту "Сегодня" подтвердили, что ее сотрудники будут следить за соблюдением масочного режима в метрополитене.

"Ждем утвержденного протокола действий, который должны утвердить в КГГА. После его получения мы сможем сказать, в каком формате будут дежурить в метрополитене наши сотрудники, сколько человек будет задействовано и какой будет процедура их работы", – сообщили нам в пресс-службе "Муниципальной охраны".

В Госпродпотребслужбе Киева нам сообщили, что со среды будет усилен контроль на всем общественном транспорте столицы, в том числе и в метрополитене.

"Со среды будет усилен контроль в Киевском метрополитене за соблюдением масочного режима. На станциях будут дежурить сотрудники "Муниципальной охраны" совместно с сотрудниками Национальной полиции и работниками метрополитена. Контроль усилят на всех станциях метро. Сотрудники "Муниципальной охраны" будут контролировать соблюдение масочного режима в вагонах метро, а также на перронах станций", – заявил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Что говорят пассажиры

Пока неизвестно, сколько сотрудников "Муниципальной охраны" будет задействовано на дежурстве в подземке. А сами пассажиры уже предрекают частые конфликты в вагонах и на перронах.

"В подземке немало неадекватных личностей, которые ездят с открытыми носами или вовсе без маски. Я сделал замечание одному мужчине, так он в драку полез. Орал на весь вагон, что он больной человек и не хочет ходить в "наморднике". Поэтому сотрудникам муниципальной охраны можно только посочувствовать. Таких неадекватных "товарищей" очень много в транспорте. Поэтому без драк и потасовок дело явно не закончится", – рассказывает киевлянин Олег.

В конце лета возле станции метро "Вокзальная" образовались огромные очереди из желающих попасть в подземку. Причина – в город вернулись студенты и рабочие из городов – спутников столицы. Как это было смотрите на видео:

Видео: LOS SOLOMAS . КИЇВ .

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