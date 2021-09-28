В международном аэропорте "Борисполь" открыли туристический информационный центр

Центр работает круглосуточно на первом этаже пассажирского терминала D аэропорта "Борисполь"

Это второй туристско-информационный центр в столице от VISIT Ukraine / Фото: Коллаж: Сегодня

В пассажирском терминале D международного аэропорта "Борисполь" открыли современный туристический информационный центр Visit Ukraine. Это уже второй ТИЦ под брендом Visit Ukraine.

Об этом сообщает VISIT Ukraine.

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Все гости, которые присутствовали на открытии смогли отправиться в виртуальное путешествие по Украине благодаря инновационным VR очкам.

"Отныне все гости столицы будут получать квалифицированную туристическую помощь 24/7 для легких, безопасных и интересных путешествий Киевом и всей Украиной", – говорится в сообщении.

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Центр находится в терминале D / Фото: Facebook

Отметим, что первый туристско-информационный центр находится в холле железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский.

Услуги от ТИЦ Visit Ukraine в "Борисполе":

предоставления туристической информации об Украине (туристические достопримечательности и маршруты, актуальные события, транспорт и т.д.);

предоставления бесплатных консультаций относительно требований пересечения государственной границы и правил пребывания на территории Украины во время действия карантина;

подбор туров и экскурсий;

информирования о авиа/железнодорожных сообщениях, движении общественного транспорта;

распространении рекламно-информационной продукции о туристическом потенциале Украины;

заказ трансфера от лучшего премиум-такси в Киеве.

Центр работает круглосуточно на первом этаже пассажирского терминала D аэропорта "Борисполь".

Статистика "Борисполя"

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"Борисполь" обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

Напомним, что: