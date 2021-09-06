В международном аэропорту "Борисполь" иностранец предлагал пограничникам взятку, чтобы попасть в Украину

Пограничники в международном аэропорту "Борисполь" во время оформления рейса из Анкары обнаружили гражданина Ирана, который не смог подтвердить запланированную цель пребывания в Украине. Кроме того, он предлагал взятку сотрудникам контрольного пункта.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
После того как 52-летнему иранцу отказали в пересечении границы, он предложил военнослужащему за 1000 долларов США изменить решение и помочь беспрепятственно въехать в Украину.
Из международного аэропорта "Борисполь" можно будет улететь крупнейшим в истории страны пассажирским самолетом
"От неправомерной выгоды пограничник отказался", – говорится в сообщении.
Мужчину передали полицейским.
"Борисполь" возглавил рейтинг крупнейших украинских аэропортов
В июле 2021 года аэропорт "Борисполь" стал крупнейшим в Украине – у него самый большой пассажиропоток.
Пассажиропоток аэропортов Украины в июле и за 7 месяцев 2021 года:
- аэропорт "Борисполь": 1 млн 168 тыс. / 4 млн 564,9 тыс.
- аэропорт "Львов": 251 тыс. / 763,4 тыс.
- аэропорт "Киев" (Жуляны): 186,9 тыс. / 524,2 тыс.
- аэропорт "Одесса": 167 тыс. / 584,9 тыс.
- аэропорт "Харьков": 147,9 тыс. / 553,2 тыс.
- аэропорт "Днепр": 32,7 тыс. / 144,4 тыс.
В статистике нет аэропорта Запорожья, поскольку предприятие не обнародовало свои данные.
Всего в июле украинские аэропорты обслужили 2 млн 62 тыс. пассажиров. То есть на три крупнейших аэропорта пришлось 77,9% всего авиационного трафика Украины.
Напомним, что:
- в "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция.
- VIP-зал международного аэропорта "Борисполь" признан лучшим в Украине. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе аэропорта. Там добавляют, что победа в номинации "Лучший VIP-зал в аэропортах" была объявлена в рамках Украинского авиационного форума.