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В международном аэропорту "Борисполь" иностранец предлагал пограничникам взятку, чтобы попасть в Украину

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 сентября, 15:27
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52-летний иранец, которому отказали в пересечении границы, предложил военнослужащему взятку в 1000 долларов США
В Киеве иностранца задержали на взятке военнослужащему. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве иностранца задержали на взятке военнослужащему. Фото: коллаж "Сегодня"

Пограничники в международном аэропорту "Борисполь" во время оформления рейса из Анкары обнаружили гражданина Ирана, который не смог подтвердить запланированную цель пребывания в Украине. Кроме того, он предлагал взятку сотрудникам контрольного пункта.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

После того как 52-летнему иранцу отказали в пересечении границы, он предложил военнослужащему за 1000 долларов США изменить решение и помочь беспрепятственно въехать в Украину.

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"От неправомерной выгоды пограничник отказался", – говорится в сообщении.

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Иранец предлагал взятку пограничникам. Фото: Государственная пограничная служба Украины
Иранец предлагал взятку пограничникам. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Мужчину передали полицейским.

"Борисполь" возглавил рейтинг крупнейших украинских аэропортов

В июле 2021 года аэропорт "Борисполь" стал крупнейшим в Украине – у него самый большой пассажиропоток.

Пассажиропоток аэропортов Украины в июле и за 7 месяцев 2021 года:

  • аэропорт "Борисполь": 1 млн 168 тыс. / 4 млн 564,9 тыс.
  • аэропорт "Львов": 251 тыс. / 763,4 тыс.
  • аэропорт "Киев" (Жуляны): 186,9 тыс. / 524,2 тыс.
  • аэропорт "Одесса": 167 тыс. / 584,9 тыс.
  • аэропорт "Харьков": 147,9 тыс. / 553,2 тыс.
  • аэропорт "Днепр": 32,7 тыс. / 144,4 тыс.

В статистике нет аэропорта Запорожья, поскольку предприятие не обнародовало свои данные.

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Всего в июле украинские аэропорты обслужили 2 млн 62 тыс. пассажиров. То есть на три крупнейших аэропорта пришлось 77,9% всего авиационного трафика Украины.

Напомним, что:

  • в "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция.
  • VIP-зал международного аэропорта "Борисполь" признан лучшим в Украине. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе аэропорта. Там добавляют, что победа в номинации "Лучший VIP-зал в аэропортах" была объявлена в рамках Украинского авиационного форума.

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