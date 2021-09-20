В международном аэропорту "Борисполь" непалец за пропуск в Украину предлагал 500 долларов США

Такую взятку в эти выходные предлагал пограничникам гражданин Непала

Мужчина решил, что взятка поможет ему пересечь украинскую границу / Фото: Коллаж: Сегодня

Иностранец по прибытию в международный аэропорт "Борисполь" самолетом из Дубая не смог четко объяснить пограничникам цель визита на территорию Украины. А после начал предлагать им взятку.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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"Поэтому военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" отказали гостю, 1994 года рождения, в пропуске на территорию нашей страны. Но мужчина решил, что 500 долларов США, предоставленных пограничникам за пересмотр решения об отказе в пропуске, помогут ему пересечь украинскую границу", – говорится в сообщении.

Однако, его попытка подкупа была неудачной. От взятки правоохранители отказались.

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Иностранца задержали в аэропорту / Фото: Киевская таможня

Факт совершения гражданином Непала уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины сотрудники ГВВВБ "Центр" задокументировали и направили сообщение в Нацполиции.

Статистика "Борисполя"

"Борисполь" обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

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Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

Напомним, что: