В международном аэропорту "Борисполь" отменили рейс в Италию: что произошло

Сотрудники аэропорта не отвечают на вопросы касательно отмены рейса

Перевозчик Ryanair не выходит на связь. Фото: коллаж "Сегодня"

В международном аэропорту "Борисполь" отменили рейс в Рим. Эту информацию можно увидеть на табло аэропорта, где сообщается об отмене рейса в 13:50.

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Как сообщили, сайту "Сегодня" в аэропорту "Борисполь" причина отмены рейса им неизвестна.

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"Мы не владеем такой информацией. Причину отмены рейса в Рим нужно уточнять у перевозчика", – сообщили нам в пресс-службе Международного аэропорта "Борисполь".

Реклама Такую информацию дает табло на сайте аэропорта. Фото: пресс-служба "Борисполя"

Связаться с представителями компанией Ryanair нам не удалось. Как пояснили в пресс-службе аэропорта, представителя компании нет в аэропорту "Борисполь".

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" запускает новую электричку из Киева в "Борисполь". Это связано с ростом спроса пассажиров на экспресс.

Также мы писали, что аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток – прирост в 35%. За шесть месяцев 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 3 396 944 пассажира.