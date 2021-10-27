В международном аэропорту "Борисполь" поймали людей с фейковыми COVID-сертификатами

По каждому из фактов подделки документов будет проведена проверка и дана им соответствующая правовая квалификация

Открыты уголовные производства / Фото: Коллаж: Сегодня

На территории международного аэропорта "Борисполь" у семи человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

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25 октября на территории аэропорта "Борисполь" у семи человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки.

"Полиция открыла уголовные производства по ст.358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов", – говорится в сообщении.

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По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Скандал с сестрами Савченко

22 октября полиция сообщила, что в аэропорту "Борисполь" сестры Савченко попались на поддельных COVID-сертификатах , когда пытались вернуться в Украину. Документы забрали на экспертизу, а следователи готовят сестрам подозрения – открыто уголовное производство.

, когда пытались вернуться в Украину. Документы забрали на экспертизу, а следователи готовят сестрам подозрения – открыто уголовное производство. В тот же день министр внутренних дел Денис Монастырский, выступая в Верховной Раде, пригрозил Савченко ответственностью за поддельный документ. Он пообещал, что разбираться будут строго по закону.

за поддельный документ. Он пообещал, что разбираться будут строго по закону. А что говорит закон? Согласно статье 358 УК (по которой открыли дело на сестер Савченко), за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрен штраф на сумму до 850 гривен или ограничение свободы на срок до двух лет. За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить штраф в 17 тысяч гривен или до 5 лет лишения свободы.

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