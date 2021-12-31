В новогоднюю ночь городской транспорт Киева будет работать дольше – новый график

При этом могут быть закрыты несколько станций метро, чтобы избежать скопления людей

Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать по измененному графику. / Фото: Коллаж: Сегодня

В новогоднюю ночь городской транспорт будет работать на два часа дольше, а фуникулер – круглосуточно

Об этом напоминают в пресс-службе Киевского метрополитена.

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Список изменений

Трамваи и троллейбусы в ночь с 31 на 1 декабря будут курсировать на два часа дольше. Фуникулер будет работать всю новогоднюю ночь.

Также 31 декабря, 1 января и 7 января при необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:

"Золотые ворота",

"Контрактовая площадь",

"Почтовая площадь",

"Крещатик",

"Площадь Независимости",

"Площадь Льва Толстого",

Дворец спорта,

"Выставочный центр".

Праздничные авиарейсы

В канун Нового года украинские авиаперевозчики добавили праздничные рейсы из международного аэропорта "Борисполь" :

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С 25 декабря выполняются рейсы авиакомпании Azur Air в Варадеро (Куба).

С 26 декабря – чартерные рейсы авиакомпании МАУ в Эрзурум (Турция) и авиакомпании SkyUp в Зальцбург (Австрия).

С 27 декабря чартеры по новым направлениям осуществляют: авиакомпания МАУ – на остров Маэ (Сейшелы) и в Канкун (Мексика), авиакомпания Роза Ветров – в Киттиль (Финляндия).

С 28 декабря в Киттель можно вылететь также самолетами авиакомпании МАУ.

С 28 декабря направления в экзотические страны открыли еще три компании: SkyUp – город Хамбантота (Шри-Ланка), МАУ – город Кайсери (Турция), Azur Air – город Канкун (Мексика).

С 29 декабря Роза Ветров начала летать в город Рованиеми (Финляндия), а МАУ – в город Мале (Мальдивы).

Рейсы в Мале с 8 декабря выполняет также авиакомпания Azur Air.

Большинство этих рейсов будут выполняться только во время новогодних и рождественских праздников.

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