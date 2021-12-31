В новогоднюю ночь городской транспорт Киева будет работать дольше – новый график

В новогоднюю ночь городской транспорт будет работать на два часа дольше, а фуникулер – круглосуточно
Об этом напоминают в пресс-службе Киевского метрополитена.
Список изменений
Трамваи и троллейбусы в ночь с 31 на 1 декабря будут курсировать на два часа дольше. Фуникулер будет работать всю новогоднюю ночь.
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Также 31 декабря, 1 января и 7 января при необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро:
- "Золотые ворота",
- "Контрактовая площадь",
- "Почтовая площадь",
- "Крещатик",
- "Площадь Независимости",
- "Площадь Льва Толстого",
- Дворец спорта,
- "Выставочный центр".
Праздничные авиарейсы
В канун Нового года украинские авиаперевозчики добавили праздничные рейсы из международного аэропорта "Борисполь" :
- С 25 декабря выполняются рейсы авиакомпании Azur Air в Варадеро (Куба).
- С 26 декабря – чартерные рейсы авиакомпании МАУ в Эрзурум (Турция) и авиакомпании SkyUp в Зальцбург (Австрия).
- С 27 декабря чартеры по новым направлениям осуществляют: авиакомпания МАУ – на остров Маэ (Сейшелы) и в Канкун (Мексика), авиакомпания Роза Ветров – в Киттиль (Финляндия).
- С 28 декабря в Киттель можно вылететь также самолетами авиакомпании МАУ.
- С 28 декабря направления в экзотические страны открыли еще три компании: SkyUp – город Хамбантота (Шри-Ланка), МАУ – город Кайсери (Турция), Azur Air – город Канкун (Мексика).
- С 29 декабря Роза Ветров начала летать в город Рованиеми (Финляндия), а МАУ – в город Мале (Мальдивы).
- Рейсы в Мале с 8 декабря выполняет также авиакомпания Azur Air.
Большинство этих рейсов будут выполняться только во время новогодних и рождественских праздников.
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- Новый год снова без снега? Какой погоды ждать в Киеве (карта).
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