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В октябре столичные водители заплатили более 2 млн гривен штрафов за неправильную парковку

4 ноября, 10:45

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В течение месяца в Киеве было эвакуировано 7877 автомобилей

В Киеве за октябрь месяц инспекция по парковке вынесла 7877 постановлений за нарушение правил остановки, стоянки и парковки.

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Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Так, 7093 из них – эвакуации. В бюджет Киева от уплаты штрафов в октябре поступило 2 млн 127 тыс. 746 грн.

"Стоит отметить, что чаще всего водители-нарушители оставляют автомобили на пешеходных переходах, велополосах, в полосах общественного транспорта, на выездах с прилегающих территорий, перекрестках и остановках общественного транспорта", - говорится в сообщении.

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В службе призывают водителей парковать свои авто только на специально отведенных для этого площадках.

Ранее мы писали, что в Киеве проблемы с парковкой – киевляне жалуются на "героев парковки".

Напомним, в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.

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Киев авто парковка инспекция парковка в Киеве

Источник: Сегодня

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