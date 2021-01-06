В поисках сдачи: терминалы самообслуживания в метро "съедают" деньги пассажиров

Одни пассажиры не знают, как пользоваться терминалом, другие – не хотят портить нервы из-за 10 гривен

Киевляне жалуются на работу автоматов самообслуживания в метро, где можно пополнять количество поездок на е-билете. Пассажиры негодуют, что терминалы не дают сдачу. Кто виноват и что делать – разбирался сайт "Сегодня"

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В чем причина

"Раньше было проще. Вставляешь купюру – количество поездок пополняется автоматически, исходя из суммы. А остаток автоматически зачисляется на карточку Kyiv Smart City. Этот остаток я использовал для покупки при следующей поездке. Сейчас все поменялось. Автомат сдачи не дает. Остаток на карту не зачисляется. Чтобы воспользоваться сдачей – нужно вводить либо эмейл, либо распечатывать квитанции. Я несколько раз пытался забрать свою сдачу, не получилось. Она сгорала", – рассказал нам киевлянин Ростислав.

Есть подозрение, что получить сдачу после пополнения единого билета не получается у многих пассажиров. Кто-то спешит, кто-то не знает, как пользоваться терминалом, а кто-то не хочет портить себе нервы из-за 10 или 20 гривен.

"Я однажды пополнял е-билет в автомате самообслуживания. И не заметил, что автомат не дает сдачу. Так потерял 50 гривен, поскольку спешил по делам. После этого случая – пополняю карточку для проезда только в кассе метрополитена. Так надежнее и быстрее, если, конечно, нет очереди в кассу", – рассказывает киевлянин Александр.

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Реклама / Фото: Александр Марущак, Сегодня

Метрополитен: не наши терминалы

В Киевском метрополитене отмечают, что на терминалах самообслуживания по пополнению карточек указано, что они не выдают сдачу. Тем более, там заверяют, что по поводу работы автоматов нужно обращаться в Городской информационно-вычислительный центр (ГИВЦ).

"ГИВЦ полностью отвечает за оплату проезда и это их автоматы. А сам центр находится в структуре Департамента информационных технологий КГГА. На автоматах даже указана "горячая" линия ГИВЦ, поэтому жалобы на их работу в метрополитене не принимают. А если и есть нарекания, то наш сотрудник показывает телефон "горячей" линии пассажиру, и он может обратиться с жалобами по указанному номеру телефона", – пояснили нам в столичной подземке.

Метрополитеновцы уверяют, что доступа к системе ГИВЦ у них нет.

"Единый билет, который пассажир покупает в этом автомате, он может использовать на другом виде транспорта – троллейбусе, трамвае, автобусе, фуникулере. ГИВЦ, как оператор автоматизированной системы учета оплаты проезда, собирает все средства. У них имеется вся статистика о перевозках пассажиров в Киеве. После этого делается перерасчет средств "Киевпастрансу" и "Киевскому метрополитену", – добавили в столичном метрополитене.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

В ГИВЦ обещают наладить сервис

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Сайт "Сегодня" задал несколько вопросов руководству ГИВЦ. А именно, почему сервис настолько усложнили? Будут ли обновления, ведь проверить систему – это не проблема. И какие жалобы от пассажиров приходят непосредственно в КП "Городской информационно-вычислительный центр".

По поводу жалоб на невыдачу сдачи из автоматов в ГИВЦ нам ничего не ответили, но они явно были.

"На данный момент продолжается непрерывная оптимизация сервиса, в том числе его интерфейса, что можно увидеть непосредственно на экране терминала самообслуживания", – объяснил сайту "Сегодня" врио директора ГИВЦ Александр Ризаев.

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На вопрос: куда уходят неиспользованные средства, а именно сдача, которую не забирают пассажиры, чиновник тоже ответил.

"Сдача от денежных средств при пополнении транспортной карты зачисляется в "электронный кошелек". При приобретении QR-билета терминал самообслуживания предлагает ввести номер мобильного телефона для зачисления остатка денежных средств на мобильный счет", – отмечает Ризаев.

Нам не смогли предоставить статистику о том, сколько киевлян недополучили свою сдачу при пользовании терминалами самообслуживания в метрополитене, и о каких суммах идет речь.

"В дальнейшем, после проведения тестирования обновленного программного обеспечения терминалов самообслуживания для возможности выдачи сдачи наличными, у пользователя будет выбор, каким образом получить свою сдачу", – добавляет Ризаев.

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/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о метро без жетонов и трамваях без талонов и дал ответы на вопросы об электронном билете в Киеве.

Мы также объясняли, как купить и пополнить в автомате электронный билет. Как оказалось, несмотря на то, что на автомате есть отсек для выдачи сдачи, получить ее не удастся.

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