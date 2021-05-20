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В приложении "Киев Цифровой" обновили функционал: что изменилось

20 мая, 19:40

Виктория Барановская Виктория Барановская

Отныне киевляне могут добавлять в аккаунт несколько транспортных карт и следить за поездками своих детей

В приложении "Киев Цифровой" появились новые функции

В приложении "Киев Цифровой" появились новые функции

В Киеве усовершенствовали городское приложение "Киев Цифровой". Новая версия уже доступна для скачивания киевлянами. Разработчики из КП "ГИВЦ" презентовала расширенные функции приложения, передает пресс-служба КГГА.

Изменение разрешений транспортной карты

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В новой версии приложения можно менять номер телефона и самостоятельно удалять транспортную карту с аккаунта. Позже ее самостоятельно можно добавить в другой профиль.

Ранее же, в целях безопасности, она привязывалась только к одному аккаунту по телефону. Ведь, в приложении отображается история маршрутов.

Теперь же, можно будет в одном аккаунте собрать несколько карт. У пользователя будет возможность оплачивать проезд родственников или следить за поездками детей.

В приложение можно добавить несколько транспортных карт
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В приложение можно добавить несколько транспортных карт

Возможность добавить ученические и студенческие билеты

В мобильное приложение можно добавить ученические и студенческие билеты. При добавлении пользователь сразу же получает объяснения, об особенностях использования подобных билетов.

Примечательно, что если учащийся потеряет свою карту – может мгновенно заблокировать свою ее и сохранить все поездки.

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Теперь доступны ученические и студенческие билеты

Теперь доступны ученические и студенческие билеты

Какие еще функции доступны?

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Приложение объединило в себе главные городские сервисы – среди них не только удобная оплата проезда в общественном транспорте или удобный функционал.

В приложении доступны:

  • пополнение транспортной карты;
  • QR-билеты в смартфоне;
  • оплата парковки и штрафов;
  • возвращения эвакуированной машины с QR-кодом.

В приложении можно оплатить штраф за неправильную парковку

В приложении можно оплатить штраф за неправильную парковку

Ранее мы сообщали, что Министерство цифровой трансформации Украины на Diia Summit 2.0 презентовало новые онлайн-услуги, которыми можно будет воспользоваться на сайте и в мобильном приложением "Дія".

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