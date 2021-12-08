В работу общественного транспорта Киева внесли ряд изменений – список

В Киеве сегодня, 8 декабря, будет отменен ряд рейсов городской электрички. При этом изменения коснутся и наземного общественного транспорта.
Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".
Автобус №118
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Утром задерживается движение автобусов №118 по ул. Бассейная, 3 в направлении КПИ по причине ДТП. На место вызвали полицию.
Трамваи № 8
Задерживается движение трамваев №8 по ул. Ахматовой, 18 в направлении ст.м. "Позняки" по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
- Движение трамваев №8 организовано по маршруту №29
Городские электрички
В связи с проведением ремонтных работ на путях станции "Почайная" 8,9,10 декабря 2021 с 9:00 до 18:00 отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:
- №7410 Борщаговка – Дарница
- №7414 Борщаговка – Дарница
- №7416 Борщаговка – Дарница
- №7418 Борщаговка – Дарница
- №7419/7420 Дарница – Дарница
- №7421/7422 Дарница – Дарница
- №7502 – Почайная – Дарница
- №7413 Дарница – Киев-Волынский
- №7507 – Троещина – Почайная
Также меняется маршрут следование электропоездов:
- №7328 Киев-Волынский – Дарница
- №7409 – Дарница – Киев-Волынский.
Почему случаются сбои в работе транспорта?
Как сообщили нам в "Киевпасстрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Они также производятся на основных магистралях города.
"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".
Там дополняют, что по этим причинам случаются сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.
Раньше мы писали:
- Уже в начале 2022-го в программу "Киев Цифровой" можно будет добавлять виртуальную транспортную карту.
- Киев намерен заключить кредитный договор с Европейским инвестиционным банком. За эти деньги планируют обновить транспорт – приобрести 137 новых троллейбусов и 50 вагонов метро.