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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В работу общественного транспорта Киева внесли ряд изменений – список

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
8 декабря, 07:40
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Сегодня отменят девять рейсов городской электрички
В движение электричек и автобусов внесли изменения.
В движение электричек и автобусов внесли изменения. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве сегодня, 8 декабря, будет отменен ряд рейсов городской электрички. При этом изменения коснутся и наземного общественного транспорта.

Об этом сообщили в "Киевпасстрансе".

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Автобус №118

Утром задерживается движение автобусов №118 по ул. Бассейная, 3 в направлении КПИ по причине ДТП. На место вызвали полицию.

Трамваи № 8

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Задерживается движение трамваев №8 по ул. Ахматовой, 18 в направлении ст.м. "Позняки" по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

  • Движение трамваев №8 организовано по маршруту №29

Городские электрички

В связи с проведением ремонтных работ на путях станции "Почайная" 8,9,10 декабря 2021 с 9:00 до 18:00 отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:

  • №7410 Борщаговка – Дарница
  • №7414 Борщаговка – Дарница
  • №7416 Борщаговка – Дарница
  • №7418 Борщаговка – Дарница
  • №7419/7420 Дарница – Дарница
  • №7421/7422 Дарница – Дарница
  • №7502 – Почайная – Дарница
  • №7413 Дарница – Киев-Волынский
  • №7507 – Троещина – Почайная

Также меняется маршрут следование электропоездов:

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  • №7328 Киев-Волынский – Дарница
  • №7409 – Дарница – Киев-Волынский.

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпасстрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Они также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".

Там дополняют, что по этим причинам случаются сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.

Раньше мы писали:

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