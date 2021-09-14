В резиденцию Санта-Клауса. Из международного аэропорта "Борисполь" появятся рейсы в Лапландию

Город Киттиля находится на севере Финляндии и расположен приблизительно в 130 километрах от Рованиеми

Анонсировали три рейса в Киттиля из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Авиакомпания Windrose собирается выполнить несколько рейсов из международного аэропорта "Борисполь" в Лапландию зимой. В системе бронирования рейсы стоят на 27 декабря, 3 и 10 января.

Об этом сообщает Windrose.

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Киттиля находится на севере Финляндии в провинции Лапландия. Он расположен приблизительно в 130 километрах от Рованиеми, где расположена резиденция Санта-Клауса.

Где взять билеты и стоимость

Билеты на рейс Киев – Киттиля уже можно забронировать. Самый дешевый перелет обойдется в € 216.

В стоимость входит перевозка ручной клади (до 7 килограмм) и одной единицы багажа (до 23 килограмм).

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Напомним, что: