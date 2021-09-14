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В резиденцию Санта-Клауса. Из международного аэропорта "Борисполь" появятся рейсы в Лапландию

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
14 сентября, 09:00
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Город Киттиля находится на севере Финляндии и расположен приблизительно в 130 километрах от Рованиеми
Анонсировали три рейса в Киттиля из Украины
Анонсировали три рейса в Киттиля из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Авиакомпания Windrose собирается выполнить несколько рейсов из международного аэропорта "Борисполь" в Лапландию зимой. В системе бронирования рейсы стоят на 27 декабря, 3 и 10 января.

Об этом сообщает Windrose.

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Киттиля находится на севере Финляндии в провинции Лапландия. Он расположен приблизительно в 130 километрах от Рованиеми, где расположена резиденция Санта-Клауса.

Где взять билеты и стоимость

Билеты на рейс Киев – Киттиля уже можно забронировать. Самый дешевый перелет обойдется в € 216.

В стоимость входит перевозка ручной клади (до 7 килограмм) и одной единицы багажа (до 23 килограмм).

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Напомним, что:

  • в "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину для иностранцев. Им нужно будет предъявить пограничникам страховой полис и один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест, экспресс-тест или справку о полной вакцинации. Также обязательной станет самоизоляция.
  • VIP-зал международного аэропорта "Борисполь" признан самым лучшим в Украине. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе аэропорта. Там добавляют, что победу в номинации "Лучший VIP-зал в аэропортах" было объявлено в рамках Украинского авиационного форума.

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