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В Сети показали, как Киевский метрополитен трещит по швам – правда ли это

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
21 декабря, 12:41
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Из-за трухлявых шпал болты совершенно не держат полотно, а рельсы идут волной
Диггеры показали, что столичная подземка в плохом состоянии
Диггеры показали, что столичная подземка в плохом состоянии / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети распространяется видео, в котором диггеры показали ужасное состояние железнодорожного полотна в Киевском метрополитене. Сайт "Сегодня" узнал, правда ли это.

Что с подземкой

В ролике ребята показывают, что якобы рельсы в плохом состоянии, а также расшатаны болты.

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"Это абсолютно не безопасно для пассажиров", – говорит один из диггеров.

Что говорят представители метро

В столичной подземке нам сказали, что ролик не первой свежести.

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"Несвежее видео, а ради хайпа диггеры еще не такое покажут. Путевое хозяйство проходит регулярные проверки и замены дефектных единиц", – ответили в метрополитене.

Как работал Киевский метрополитен в первые годы

6 ноября Киевскому метрополитену исполнился 61 год. Столичная подземка заработала 6 ноября 1960 года. С тех пор киевляне пользуются подземными магистралями. Первые пять станций – "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр" были неимоверно популярными у пассажиров.

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