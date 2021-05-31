В Соломенском районе Киева летом закроют линию скоростного трамвая: дата

Также будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта

Движение скоростного трамвая временно остановят. Фото: КГГА

В ​​Соломенском районе до 15 августа закроют движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры". Из-за капитального ремонта улицы Борщаговской.

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Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Перекрытие движения предварительно планируется со среды, 2 июня.

"Как говорится в распоряжении КГГА № 1195, трамвайное движение временно закроют из-за капитального ремонта улицы Борщаговской. В частности, здесь запланировано устроить гидроизоляцию мостового сооружения в пределах трамвайного полотна и посадочной платформы", – говорится в сообщении.

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Отметим, что на время выполнения работ будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, о которых будет сообщено отдельно.

Ранее мы писали, что в Киеве снова ремонтировали мост Кличко. В этот раз работники установили стеклопакеты европейского производства с усиленной прочностью.

Напомним, буквально сразу после открытия с дорогим мостом и его стеклянным полом начались проблемы. Тогда посетители заметили первое треснувшее стекло. Появилась версия, что стекло обстреляли снизу . В то же время мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что имеет место диверсия и к виновным будет применено самое строгое наказание.