В столице обнаружен транспорт вход на который не контролирует полиция (фото)

В Киеве обнаружен транспорт, вход на который не контролирует полиция – это киевский фуникулер. Проверил корреспондент "Сегодня".
На входе нет ни одного полицейского, ни нацгвардейца.
Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Хотя местные сотрудницы строже любого правоохранителя.
Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Они потребовали и спецпропуска, и служебное удостоверение.
Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Еще и печать рассмотрели и фото на удостоверении оценили. В общем, строже спецслужб.
Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Кстати, из-за того, что пассажиров немного, фуникулер увеличил интервал движения.
Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Теперь ждать поездки необходимо 5-7 минут. Вагон вез только одного пассажира – корреспондента "Сегодня".
Ранее мы писали, что в Киеве из-за локдауна велосипеды раскупают как горячие пирожки.
Какая ситуация на дорогах была в первый день локдауна, читайте в нашем спецонлайне.
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