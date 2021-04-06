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В столице обнаружен транспорт вход на который не контролирует полиция (фото)

6 апреля, 16:10

Александр Марущак , Ольга Кравченко

А вагон вез только одного пассажира

В Киеве обнаружен транспорт, вход на который не контролирует полиция – это киевский фуникулер. Проверил корреспондент "Сегодня".

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На входе нет ни одного полицейского, ни нацгвардейца.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Хотя местные сотрудницы строже любого правоохранителя.

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Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Они потребовали и спецпропуска, и служебное удостоверение.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

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Еще и печать рассмотрели и фото на удостоверении оценили. В общем, строже спецслужб.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Кстати, из-за того, что пассажиров немного, фуникулер увеличил интервал движения.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
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Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Теперь ждать поездки необходимо 5-7 минут. Вагон вез только одного пассажира – корреспондента "Сегодня".

Ранее мы писали, что в Киеве из-за локдауна велосипеды раскупают как горячие пирожки.

Какая ситуация на дорогах была в первый день локдауна, читайте в нашем спецонлайне.

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транспорт Киев карантин фуникулер локдаун

Источник: Сегодня

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