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В столице отмечают день Крещения Киевской Руси. Центр города перекроют – список улиц

27 июля 2021 9:35

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Сегодня полицейские заступят на усиленное дежурство – из-за мероприятия часть города будет перекрыта

Через центр города временно не проехать

Через центр города временно не проехать / Фото: Сегодня

В Киеве во вторник, 27 июля, усилили меры безопасности и временно перекрыли центральные улицы из-за празднования 1033-летия Крещения Руси.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Сегодня в городе пройдет крестный ход, поэтому правоохранители заступят на усиленное дежурство. За порядком будут следить полиция диалога, взрывотехники, кинологи со служебными собаками.

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Как выглядит станция. Фото: коллаж "Сегодня"

Какие улицы уже перекрыли:

  • Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
  • Михайловскую (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская);
  • Большую Житомирскую (от улицы Владимирская до Владимирского проезда);
  • Трехсвятительскую (от Михайловской площади до Европейской площади);
  • Владимирский спуск (от Европейской площади до Почтовой площади);
  • Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
  • Парковую дорогу (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

Где перекроют движение с 14:00:

  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской);
  • на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы);
  • на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной);
  • на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска);
  • на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

Напомним, ранее мы писали, что сотни верующих парализовали движение по трассе под Одессой.

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