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В Святошинском районе Киева из-за ДТП образовалась огромная пробка (видео)

4 ноября, 11:15

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Движение остановилось на проспекте Академика Паладина

В Святошинском районе Киева в среду, 4 ноября, образовалась пробка из-за двух ДТП.

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Об этом сообщают пользователи Сети.

Так, движение остановилось на проспекте Академика Паладина в сторону Академгородка.

От улицы Плодовой до улицы Малинской огромная пробка. Это подтверждают данные сервиса Google maps.

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Также по другой полосе авария в сторону Коцюбинского. Здесь пробка только перед пересечением проспекта Академика Паладина с улицей Плодовой. Как утверждают очевидцы, у машины оторвало колесо.

Информации о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что 30 октября водитель на Майдане Независимости въехал в толпу людей и врезался в автомобили. Он рассказал, что потерял сознание за рулем.

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Киев ДТП пробка

Источник: Сегодня

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