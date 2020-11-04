В Святошинском районе Киева из-за ДТП образовалась огромная пробка (видео)

В Святошинском районе Киева в среду, 4 ноября, образовалась пробка из-за двух ДТП.
Об этом сообщают пользователи Сети.
Так, движение остановилось на проспекте Академика Паладина в сторону Академгородка.
От улицы Плодовой до улицы Малинской огромная пробка. Это подтверждают данные сервиса Google maps.
Также по другой полосе авария в сторону Коцюбинского. Здесь пробка только перед пересечением проспекта Академика Паладина с улицей Плодовой. Как утверждают очевидцы, у машины оторвало колесо.
Информации о пострадавших нет.
Ранее мы писали, что 30 октября водитель на Майдане Независимости въехал в толпу людей и врезался в автомобили. Он рассказал, что потерял сознание за рулем.
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