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Вход на одни двери. В метро Киева очередной коллапс: в подземке пояснили почему (видео)

18 февраля, 12:34

Александр Марущак , Ольга Кравченко

На станции метро "Теремки" была открыта всего одна дверь в вестибюль

Сегодня утром на станции метро "Теремки" образовалась толкучка из пассажиров. Люди толпились возле дверей на входе в вестибюль станции.

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В Сети критикуют действия метрополитена, мол, самый раз собирать такую толпу во время пандемии. На видео видно, что открыта всего одна дверь в вестибюль станции, в которую пытаются втиснуться пассажиры.

В Киевском метрополитене нам пояснили, почему так происходит.

"На "Теремках" ввели стандартное ограничение для пассажиров, поскольку в пиковое время тут собралось очень много людей. Такие ограничения мы уже вводили на нескольких станциях с большим пассажиропотоком – "Дарница", "Вокзальная", "Академгородок", "Позняки". Ограничение на вход действуют 15-20 минут. Когда пиковое время проходит, пассажиры разъезжаются, то снова открываются все двери на вход", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Там отмечают, что такие ограничения проводятся каждый день в зависимости от загруженности станций.

"Ограничения будут проводиться в дальнейшем и на других станциях. Другого механизма ограничений пока нет. Мы живем в условиях карантина и должны заботиться о безопасности граждан. Людям не обязательно толкаться в этой толпе перед входом. Они могут спокойно подождать в переходе 15 минут, а потом, увидев, что поток людей уменьшился, спокойно зайти на станцию", – добавляют в Киевском метрополитене.

Там сейчас рассматривают возможность голосовых предупреждений для пассажиров с выводом на улицу.

"Такие голосовые предупреждения мы уже практикуем на станции "Вокзальная". Людей просят придерживаться социальной дистанции и не сбиваться в толпу. Сейчас мы думаем, как технически это сделать на других станциях с большим пассажиропотоком. Голосовые объявления звучат в вестибюлях, но мы понимаем, что нужно предупреждать граждан о скоплении людей заранее, еще на улице. Пока такие объявления звучат только на "Вокзальной", – поясняют в Киевском метрополитене.

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Ранее мы писали, что столпотворение было на станции "Вокзальной".

Также напомним, в метро Киева появятся "ласковые" турникеты, читайте, на каких станциях их установят.

Смотрите сюжет – давка в метро вечером в столице:

Видео: Сегодня

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Киев метро метрополитен станция

Источник: Сегодня

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