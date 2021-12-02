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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Видео дня. В Киеве пассажирам пришлось толкать поломанную маршрутку

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 декабря, 12:04
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ЧП произошло на улице Академика Туполева
В столице мужчинам пришлось толкать транспорт
В столице мужчинам пришлось толкать транспорт / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве пассажирам маршрутки пришлось толкать поломанный транспорт, чтобы доехать на работу. Видео инцидента опубликовали в Сети.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

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ЧП произошло на улице Академика Туполева. В ролике видно, что маршрутка не смогла завестись.

Четверо мужчин приложили физические усилия, чтобы транспорт смог продолжить движение самостоятельно.

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В Киеве полиция начала "охоту на корыта"

В четверг, 25 ноября, патрульная полиция Киева начала "охоту на корыта". С помощью мобильных станций диагностики копы проверяют у пассажирского и грузового транспорта изношенность шин и техсостояние рулевого управления.

В столице на Кольцевой копы начали останавливать такой транспорт.

Диагностическая станция полиции представляет собой автобус, в котором есть все необходимое оборудование. Копы надевают его на руль того транспорта, который остановили, измеряют также изношенность шин.

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Стоит отметить, что такие проверки начались с середины ноября, но сейчас копы показали, как они выглядят на практике.

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