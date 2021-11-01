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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Видео дня. В Киеве противника вакцинации выгнали из маршрутки

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
1 ноября, 15:21
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Украинцам нужно иметь свидетельство о вакцинации, чтобы свободно передвигаться по стране
Здоровый иммунитет? Противника вакцинации высадили из маршрутки
Здоровый иммунитет? Противника вакцинации высадили из маршрутки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве мужчину высадили из маршрутки. У него не было COVID-сертификата и теста на коронавирус.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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"Я не могу работать, я не могу передвигаться, я не могу питаться, я не могу жить. Это ограничение прав человека", – сказал мужчина.

Мужчину спросили, планирует ли он вакцинироваться.

"Нет. Потому что у меня здоровый иммунитет, зачем мне вакцинироваться?" – отреагировал мужчина.

Его спросили, как он определил свой иммунитет.

"Я здоровый мужчина. Зачем мне вакцинироваться? Я не болею. Я не болел никогда ничем", – ответил мужчина.

По его словам, он вошел в автобус в маске. Но даже на видео видно, что его маска не закрывает нос. Но он на это не обращает внимания.

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Как будет выходить мужчина из ситуации в дальнейшем – пока сам не решил.

Во время проверки полицией COVID-сертификатов начались конфликты

Проезд в общественном транспорте разрешен при наличии хотя бы желтого COVID-сертификата (об одной дозе вакцины от коронавируса), негативного ПЦР-теста или теста на антиген, который сделан не позже, чем 72 часа назад. Сайт "Сегодня" собрал реакции людей на введение карантинных ограничений в Киеве.

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На пассажира из межобластного автобуса составили протокол за отсутствие маски и сертификата. Он крикнул, что его зарплата 6 тысяч грн, а штраф 17 тысяч.

Но есть и те люди, кто поддерживает вакцинацию.

"Человек сам делает себе хуже. И полиция очень вяло к этому относится. Надо уже жестко на это реагировать. Я приверженец здоровья, жизни детей, людей и всех. Но эта вакцинация не от эпидемии, а от смерти. Надо, чтобы каждый понял", – говорит киевлянка Наталья Николаевна.

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