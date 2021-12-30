Видео дня. В Киеве водитель мусоровоза устроил дрифт на льду

Событие произошло в районе Национального авиационного университета

В Киеве водитель коммунального автомобиля в пять утра дрифтовал на льду. Это произошло возле НАУ.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

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"Как вам дрифтующий коммунальный мусоровоз в 5 утра?", – пишут в Сети.

ЧП произошло в районе Национального авиационного университета.

Скандал с дрифтом на Софийской площади

Напомним, что распространились кадры жутких последствий незаконного дрифта спорткаров. Софийскую площадь выбрали в качестве локации для съемки рекламного ролика. Кроме того, что на месте остались следы от резины, экстремальный дрифт был опасным для прохожих и проезжающих машин.

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Тогда выяснилось, что в одном из спорткаров находилась рэперша alyona alyona. Артистка опубликовала несколько сторис в соцсети, но вскоре удалила их.

В КГГА заявили, что не давали разрешений на это мероприятие, а полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

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