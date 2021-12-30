Видео дня. В Киеве водитель мусоровоза устроил дрифт на льду

В Киеве водитель коммунального автомобиля в пять утра дрифтовал на льду. Это произошло возле НАУ.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.
"Как вам дрифтующий коммунальный мусоровоз в 5 утра?", – пишут в Сети.
Далее по теме
ЧП произошло в районе Национального авиационного университета.
Скандал с дрифтом на Софийской площади
Напомним, что распространились кадры жутких последствий незаконного дрифта спорткаров. Софийскую площадь выбрали в качестве локации для съемки рекламного ролика. Кроме того, что на месте остались следы от резины, экстремальный дрифт был опасным для прохожих и проезжающих машин.
Тогда выяснилось, что в одном из спорткаров находилась рэперша alyona alyona. Артистка опубликовала несколько сторис в соцсети, но вскоре удалила их.
В КГГА заявили, что не давали разрешений на это мероприятие, а полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.
Ранее мы писали, что:
- "трамвайный дрифт" в Харькове: вагоны сошли с рельсов, сносили столбы и деревья;
в Одессе столкнулись четыре авто. Одна из машин протаранила остановку и есть пострадавший.