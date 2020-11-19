Видео дня: водитель помыл маршрутку водой прямо из лужи

Киевляне засняли на видео, как водитель маршрутки №545 моет маршрутку прямо на остановке, водой из грязной лужи.
Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.
"Так, а что там по маршруткам? Только там где водители-фенщики будет проводиться проверка, а с этими всеми что делать", – написали в Сети.
В коммунальной службе перевозок КГГА прокомментировали помывку маршрутки №545.
"Это просто безобразие и так быть не должно. Будем разбираться в ситуации и общаться с перевозчиком, который работает на данном маршруте", – сообщили сайту "Сегодня" в Коммунальной службе перевозок КГГА.
Там обещают выяснить, кто именно мыл борт маршрутки из лужи. Если это водитель, то ему необходимо пояснить, что так делать нельзя.
Ранее мы писали, что в Киеве патрульные на проспекте Свободы остановили водителя маршрутки под действием наркотиков. Водитель двигался с нарушением ПДД.
Напомним, пьяный водитель маршрутки пытался сбежать от полиции в Кропивницком – проверка на состояние алкогольного опьянения показала результат – 1,71 промилле алкоголя в крови, что в 8 раз превышает норму.
Смотрите видео, как водитель чуть не устроил драку на Борщаговке:
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