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Видео дня: водитель помыл маршрутку водой прямо из лужи

19 ноября, 15:26

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Маршрут №545 ходит от станции метро "Дарница" до Елизаветы Чавдар

Киевляне засняли на видео, как водитель маршрутки №545 моет маршрутку прямо на остановке, водой из грязной лужи.

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Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

"Так, а что там по маршруткам? Только там где водители-фенщики будет проводиться проверка, а с этими всеми что делать", – написали в Сети.

В коммунальной службе перевозок КГГА прокомментировали помывку маршрутки №545.

"Это просто безобразие и так быть не должно. Будем разбираться в ситуации и общаться с перевозчиком, который работает на данном маршруте", – сообщили сайту "Сегодня" в Коммунальной службе перевозок КГГА.

Там обещают выяснить, кто именно мыл борт маршрутки из лужи. Если это водитель, то ему необходимо пояснить, что так делать нельзя.

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Ранее мы писали, что в Киеве патрульные на проспекте Свободы остановили водителя маршрутки под действием наркотиков. Водитель двигался с нарушением ПДД.

Напомним, пьяный водитель маршрутки пытался сбежать от полиции в Кропивницком – проверка на состояние алкогольного опьянения показала результат – 1,71 промилле алкоголя в крови, что в 8 раз превышает норму.

Смотрите видео, как водитель чуть не устроил драку на Борщаговке:

Видео: Telegram-канал "Киев Оперативный"

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Киев маршрутки КГГА Киевпасстранс

Источник: Сегодня

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