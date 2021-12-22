Влетел в елочный базар: в столице произошло серьезное ДТП (фото)

ЧП случилось в Святошинском районе

В столице произошло ДТП на Окружной дороге / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Окружной дороге 22 декабря произошло ДТП. Водитель иномарки влетел в елочный базар.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Реклама

Инцидент произошел на перекрестке улицы Зодчих.

"В результате ДТП водитель Hyundai вылетел в место, где продают новогодние елки", – пишет в Сети.

ЧП произошло в Святошинском районе / Фото: dtp.kiev.ua

Реклама

Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на автомобиль, который стоит;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

Реклама

Ранее мы писали: