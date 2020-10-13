Вниманию водителей: завтра в Киеве пройдет шествие ко Дню защитника Украины (маршрут)

Время проведения мероприятия с 14:00 до 18:00

В Киеве в среду, 14 октября, запланировано шествие по случаю Дня зaщитника Укрaины, 78-й годовщины создания УПA и Дня кoзацтва.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.

Так, ориентировочное время проведения мероприятия с 14:00 до 18:00.

"Организаторы акции запланировали следующий маршрут: парк Шевченко (улица Владимирская) – бульвар Шевченко – улица Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни – улица Институтская – улица Банковая, 11", – говорится в сообщении.

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В полиции отмечают, чтобы водители планировали свой маршрут с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих.

Кроме этого, 14 октября с 9-00 до 14-00 состоится велопробег:

"Площадь Михайловская – улица Михайловская – улица Крещатик – площадь Европейская – улица Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – площадь Славы – улица Лаврская", – пишут в полиции.

Также в Киеве во вторник, 13 октября, будет на час дольше работать общественный транспорт и метро из-за проведения футбольного матча.

Кроме этого, завтра в столице с 21:00 до 06:00 15 октября на части улицы Дегтяревской перекроют движение транспорта.

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