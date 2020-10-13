Вниманию водителей: завтра в Киеве пройдет шествие ко Дню защитника Украины (маршрут)

В Киеве в среду, 14 октября, запланировано шествие по случаю Дня зaщитника Укрaины, 78-й годовщины создания УПA и Дня кoзацтва.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.
Так, ориентировочное время проведения мероприятия с 14:00 до 18:00.
"Организаторы акции запланировали следующий маршрут: парк Шевченко (улица Владимирская) – бульвар Шевченко – улица Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни – улица Институтская – улица Банковая, 11", – говорится в сообщении.
В полиции отмечают, чтобы водители планировали свой маршрут с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих.
Кроме этого, 14 октября с 9-00 до 14-00 состоится велопробег:
"Площадь Михайловская – улица Михайловская – улица Крещатик – площадь Европейская – улица Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – площадь Славы – улица Лаврская", – пишут в полиции.
Также в Киеве во вторник, 13 октября, будет на час дольше работать общественный транспорт и метро из-за проведения футбольного матча.
Кроме этого, завтра в столице с 21:00 до 06:00 15 октября на части улицы Дегтяревской перекроют движение транспорта.
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