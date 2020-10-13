Українська
$ 28,25
33,34
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Вниманию водителей: завтра в Киеве пройдет шествие ко Дню защитника Украины (маршрут)

13 октября, 16:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Время проведения мероприятия с 14:00 до 18:00

В Киеве в среду, 14 октября, запланировано шествие по случаю Дня зaщитника Укрaины, 78-й годовщины создания УПA и Дня кoзацтва.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева в Telegram.

Так, ориентировочное время проведения мероприятия с 14:00 до 18:00.

"Организаторы акции запланировали следующий маршрут: парк Шевченко (улица Владимирская) – бульвар Шевченко – улица Крещатик – аллея Героев Небесной Сотни – улица Институтская – улица Банковая, 11", – говорится в сообщении.

Реклама

В полиции отмечают, чтобы водители планировали свой маршрут с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих.

Кроме этого, 14 октября с 9-00 до 14-00 состоится велопробег:

В тренде
Коронавирус в Киеве: койко-мест может не хватить

"Площадь Михайловская – улица Михайловская – улица Крещатик – площадь Европейская – улица Грушевского – Петровская аллея – Парковая дорога – аллея Героев Крут – площадь Славы – улица Лаврская", – пишут в полиции.

Также в Киеве во вторник, 13 октября, будет на час дольше работать общественный транспорт и метро из-за проведения футбольного матча.

Кроме этого, завтра в столице с 21:00 до 06:00 15 октября на части улицы Дегтяревской перекроют движение транспорта.

Реклама

Смотрите сюжет – в 2019 году в День защитника Украины президент посетил передовую:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев шествие День защитника Украины

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В метро Киева внезапно умер мужчина
В метро Киева внезапно умер мужчинаПроисшествия
Водителя, напавшего на женщину в киевской маршрутке, привлекут к ответственности
Водителя, напавшего на женщину в киевской маршрутке, привлекут к ответственностиДругие новости
Киев парализовали пробки: какие улицы лучше объезжать (карта)
Киев парализовали пробки: какие улицы лучше объезжать (карта)Транспорт
Киевская подземка предупредила об изменениях в работе
Киевская подземка предупредила об изменениях в работеТранспорт
"Следующий шаг – метро на Троещину": Кличко "зажег" Подольско-Воскресенский мост (видео)Транспорт
Какие дороги в Киеве будут ремонтировать в 2021 году (список)
Какие дороги в Киеве будут ремонтировать в 2021 году (список)Коммуналка

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять