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Вода достигает капотов. В Киеве из-за ливня перекрыли проспект Победы

19 июля 2021 13:14

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Авто на этой дороге застряли в пробках – на проспекте случилось несколько ДТП

Проспект Победы перекрыли. Коллаж "Сегодня"

Проспект Победы перекрыли. Коллаж "Сегодня"

В Киеве из-за сильного дождя 19 июля перекрыли движение по проспекту Победы.

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Об этом сообщили в патрульной полиции столицы.

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Ливень затопил улицу, авто с трудом проезжали по этому участку – вода практически достигала капотов. Когда движение восстановят – неизвестно.

Согласно данным Google maps, авто на этой дороге застряли в огромных пробках. Практически весь проспект обозначен красным. Также на этом участке случилось несколько ДТП.

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Проспект Победы парализован. Скриншот
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Отметим, что непогода натворила беды во многих районах столицы и в пригороде. Станцию "Академгородок" закрыли частично – из-за подтопления не работает вестибюль №1. Также закрыли на вход и выход станцию "Берестейская" – ее тоже подтопил сильный ливень.

Также "Сегодня" собрали подборку видео того, что натворила буря и гроза в разных районах города.

Кроме того, ранее Киев накрыли гроза и пылевая буря – ветер сносил все на своем пути.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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