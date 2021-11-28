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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Все для людей. В Киеве запретили транспорту выходить на маршруты без отопления

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
28 ноября, 22:50
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Кроме отопления, в транспорте должны будут делать влажную уборку после смены
Теперь транспорт, который не обогревается, не сможет возить людей/Коллаж: Сегодня
Теперь транспорт, который не обогревается, не сможет возить людей/Коллаж: Сегодня

В Киеве, где людей достал ремонт станции скоростного трамвая "Индустриальная", запретили работу общественного транспорта без отопления.

Об этом сообщает официальный портал Киева.

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Детали

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник утвердил распоряжение о профилактических мерах в Киеве в эпидемические сезоны 2021 и 2022 годов. Так, была запрещена работа общественного транспорта без отопления.

Согласно документу, Департамент транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета обязан обеспечить:

  • недопущение выхода общественного транспорта на маршруты с неисправной отопительной системой;
  • организацию влажной уборки пассажирского транспорта после окончания рабочей смены.

В Киевской области маршрутка сбила 11-летнюю девочку

В Белой Церкви произошло дорожно-транспортное происшествие. Маршрутка сбила 11-летнюю девочку. Инцидент произошел на улице Грибоедова.

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"В результате столкновения ребенок получил телесные повреждения, он госпитализирован в Белоцерковскую областную детскую больницу", — говорится в сообщении Нацполиции.

По словам 56-летнего водителя, ребенок внезапно выбежал на регулируемый пешеходный переход, не дождавшись сигнала светофора.

"По предварительным данным, у девочки перелом костей левого предплечья", — добавляют в полиции.

Из пассажиров маршрутки никто не пострадал.

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