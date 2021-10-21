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Все о подорожании проезда в Киеве: когда поднимут цены и на сколько

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
21 октября, 07:30
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Чтобы не увеличивать платежек за отопление – подорожает проезд
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Киева снова заявили о намерении повысить стоимость проезда в городском транспорте. Тема бойко обсуждалась летом этого года, но сейчас назрела с новой силой. Напомним, тогда стоимость проезда предлагали повысить до 20-25 гривен.

Сайт "Сегодня" пообщался с первым замглавой КГГА Николаем Поворозником.

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На сколько подорожает стоимость проезда, какие запросы у перевозчиков – "Киевского метрополитена" и "Киевпастранса"?

- Перевозчики просят увеличить стоимость проезда более чем на 20 гривен. Но такой стоимости однозначно не будет. Мы в любом случае будем изучать их расчеты. Набор составляющих таков: смогут ли горожане платить такие суммы, сможет ли бюджет поддержать перевозчиков так, как мы это делаем сейчас.

Почему внезапно назрел вопрос с подорожанием стоимости проезда?

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- Произошла финансовая накладка со стоимостью отопления. Не поднимая стоимости отопления для киевлян, мы будем вынуждены дотировать теплоэнергетический комплекс города. А это значит, что другого выхода, как пересмотр тарифов на проезд в городском транспорте, у нас просто нет.

Но окончательных расценок за проезд еще нет? Тариф будет меньше, чем 20 гривен?

- Однозначно. Он точно не будет 20 гривен.

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Большие расходы

Ранее эксперты предлагали повышать стоимость проезда в транспорте Киева постепенно, например, дважды в год по 2 или 3 гривни. Такое возможно?

- Это уже экономика. Мы сейчас должны сделать экономические расчеты, чтобы понять, как выводить наши транспортные предприятия из убытков. Все нужно считать. А постепенное поднятие стоимости проезда накладывает на городской бюджет дополнительные расходы.

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Когда готовиться?

Если проезд в Киеве подорожает, то это будет не раньше марта месяца? Нужно ведь провести общественные слушания...

- Могу сказать, что проезд в городском транспорте подорожает точно не в этом году. Думаю, это произойдет в начале следующего года.

Золотая электричка

Новая стоимость проезда в метрополитене и наземном транспорте будет отличаться?

- Стоимость перевозок пассажиров в метро и в наземном транспорте существенно не отличается. Учитывая, что мы точно не будем устанавливать те тарифы, которые просят транспортники. Единственное, что у нас выбивается из общего уровня – это стоимость проезда в городской электричке. Себестоимость проезда для одного пассажира составляет более 71 гривни, а сегодня пассажиры катаются в электричке, покупая билеты от 6,21 грн.

Обещает гибкие скидки

Льготы и скидки на проезд изменятся после подорожания?

- Нет. Льготы все сохранятся, хотя это и дополнительные расходы из бюджета. Горожанам будет предложена гибкая и понятная система проездных, которые позволят людям экономить. Могу сказать, что проезд по проездному будет дешевле, чем одноразовая поездка в транспорте.

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