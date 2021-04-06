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Второй день локдауна в Киеве – город сковали масштабные пробки (карта)

6 апреля, 08:07

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Ситуация осложняется авариями

Сегодня, 6 апреля, в Киеве сохраняется напряженная ситуация на дорогах. Въезды в Киев с утра парализованы пробками, много аварий.

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Так, движение с Левого берега на Правый осложнено на всех мостах.

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Трудно заехать в город со стороны Одесской трассы

Выезды с Борщаговки и движение по Окружной также в пробках

В тренде
Локдаун в Киеве взвинтил цены на такси до 300-600 гривен
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Стоит проспект Победы со стороны Житомирской трассы

Также заторы в Ирпене

В центре Киева самая напряженная ситуация в районе площади Победы и на Набережно-Крещатицкой.

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Впрочем, цены на такси сегодня не "взлетели". В приложениях отмечается, что спрос повышен всего в 1,3 раза.

Какая ситуация на дорогах была в первый день локдауна, читайте в нашем спецонлайне.

Все подробности в спецтеме Жесткий локдаун в Киеве

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Киев карантин пробки в Киеве локдаун
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