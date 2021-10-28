Выборочные проверки и штрафы до 34 тысяч гривен: как будет работать транспорт в Киеве с 1 ноября

Без проблем пользоваться транспортом смогут лишь те люди, которые имеют COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест

Транспортом разрешено пользоваться только тем людям, которые вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест/Коллаж: Сегодня

С 1 ноября в Киеве ужесточают карантин. Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, городской транспорт и метрополитен будут работать в обычном режиме, но воспользоваться им смогут только вакцинированные граждане или те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест.

Об этом "Сегодня" сообщили в КГГА.

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Как будет работать метро?

1 ноября пассажиры на входе в метро увидят объявление о том, что услугами подземки могут пользоваться только граждане, у которых есть при себе отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа, желтый или зеленый COVID-сертификат, или документ, который свидетельствует о выздоровлении от COVID-19.

"Никто не будет проверять документы перед входом в метро, чтобы не создавать там очереди и столпотворения. Человек прочтет объявление и сделает для себя осознанный выбор. Задача транспортных предприятий по перевозке пассажиров — сообщить людям о том, кто имеет право на проезд в общественном транспорте в условиях жесткого карантина. Если пассажир осознанно решит нарушить правила, то его ждет административная ответственность в виде штрафа. Проверять документы правоохранители смогут сразу за турникетами, на перроне станции, в вагонах метро", — разъяснили сайту "Сегодня" в КГГА.

Маршрутки и троллейбусы

Так же будет работать и наземный городской транспорт — троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутки.

"На входе в автобус или троллейбус не будет проверки документов. Опять-таки, там будут размещены объявления о том, кто может пользоваться городским транспортом, и какие документы пассажиру нужно иметь при себе. Это — COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Если человек сделал только первую вакцинацию, то он тоже может спокойно пользоваться транспортом, предъявив в случае проверки "желтый сертификат", — поясняют в КГГА.

Правоохранители будут проводить выборочные проверки транспорта. Они просто будут заходить в салон и проверять наличие документов.

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Какие будут штрафы?

Тех, кто проигнорирует требование и решит ездить в транспорте без документов, будут штрафовать. Отсутствие документа о прививке или отрицательном тесте у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 кодекса Украины Об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен. Ограничения не касаются детей до 18 лет. Они смогут пользоваться городским транспортом без вышеперечисленных разрешительных документов.

Что еще запрещено?

Оштрафовать могут и водителя маршрутки, если он, например, наберет по привычке полный салон пассажиров.

Как отмечают в мэрии, запрещена перевозка пассажиров общественным транспортом — трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутными такси — в большем количестве, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства.

Полный список новых ограничений в столице

Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала . Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.

. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест. С 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.

Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.

Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

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