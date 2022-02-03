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Вытащил парковочный столбик и уехал. В Киеве "герой парковки" попал на видео

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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3 февраля, 15:07
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Инцидент произошел на тротуаре возле магазина по ул. Грушевского, 9
Киевлян возмутил поступок наглого водителя
Киевлян возмутил поступок наглого водителя / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве водитель Mercedes попал на видео, когда нарушил ПДД. Он самостоятельно расшатал антипарковочный столбик и проехал по пешеходному переходу.

Видео опубликовал Великий Київ в Telegram.

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Инцидент произошел на тротуаре возле магазина по ул. Грушевского, 9.

"Расшатал и вытащил антипарковочный столбик. А потом просто взял и уехал через пешеходный переход", – пишут в Сети.

Три платных зоны парковки в столице

Киевляне могут парковаться бесплатно везде, где это разрешено правилами дорожного движения. В случае, если есть парковка и соответствующие знаки, парковка оплачивается согласно тарифам одной из трех зон:

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  • I зона охватывает центр Киева, часть территории в районе "Караваевых дач" и радиорынка, а также часть территории в пределах Демеевской площади. Стоимость парковки в нем составляет 35 грн/час;
  • II зона охватывает районы вокруг исторического центра, территорий вдоль ключевых магистралей центра города и близ бизнес-центров, а также Сырец, часть Голосеево, Гидропарка, Демеевки и Левобережный деловой центр. "Острова" II зоны с высоким коэффициентом нагрузки также созданы внутри III зоны – у рынков "Троещина", "Лесной" ("Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово". Стоимость парковки во ІІ зоне – 25 грн/час;
  • III зона охватывает спальные районы города, и стоимость парковки остается неизменной с 2011 года – 5 грн/час.

Раньше мы писали:

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