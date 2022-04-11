Сообщение между левым и правым берегами в городе осуществляется уже тремя мостами

Как работает транспорт в Киеве / Коллаж "Сегодня"

В Киеве открыли Южный мост, который больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта. Также в городе запустили еще четыре троллейбусных маршрута.

Об этом сообщает КГГА.

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Мосты

С сегодняшнего дня, 11 апреля, в столице открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта.

Далее по теме Южный мост открыли для авто, метро запустили почти все: как ходит транспорт в Киеве 11 апреля

Теперь сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется тремя мостами:

Северным;

Дарницким;

Южным.

Метро

Сегодня, 11 апреля, поезда не будут ходить по "красной" линии от станции "Лесная" до станции "Хрещатик". Все остальные участки работают.

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Движение поездов:

"Красная" линия – от ст. "Академгородок" к ст. "Театральная";

"Синяя" линия – от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки";

"Зеленая" линия – от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Без остановки поезда проследуют станции "Майдан Незалежности" и "Кловская".

Узлы для пересадки:

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"Золотые ворота" – "Театральная",

"Площадь Льва Толстого" – "Дворец Спорта".

Метро работает с 07:30 до 19:00.

Троллейбусы

Город запустил еще четыре троллейбусных маршрута:

№6К от Минского массива до улицы Сырецкой,

№24 от улицы Северной до проспекта Свободы,

№32Д от улицы Северной до улицы Сырецкой

№34К от улицы Северной через проспект Героев Сталинграда до проспекта Степана Бандеры.

Также работают троллейбусы:

троллейбус №3 от Железнодорожного массива до Дворца спорта,

троллейбус №8 от улицы Смелянской до площади Льва Толстого,

троллейбус №9К от улицы Кадетский Гай до Дворца спорта,

троллейбус №17 от площади Космонавтов до Льва Толстого.

Автобусы:

№ 21 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. "Почайна";

№ 21-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского;

№ 22 – от ул. Медовой, Южный мост до ул. Тростянецкая;

№ 24 – от ул. Лаврской ст. м. "Арсенальная";

№ 32 – от ст. м. "Нивки" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№ 47 – от ст. м. "Нивки" до ул. Стеценко;

№51 – от ст. м. "Красный Хутор" до моста Патона;

№ 55 – от Дарницкой площади до моста Патона;

№57 – от ст. м. "Академгородок" в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины;

№ 59 – от жилого массива Радужный (ул. Вершигоры) до железнодорожной платформы Троещина;

№61 – от ул. Милославской к железнодорожной платформе Троещина;

№ 62 – от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная";

№ 69 – от Дворца спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова;

№73 – ул. Милославской до ул. Каштановой;

№ 90 – от ул. Туполева до ул. Симиренко;

№91 – ул. Анны Ахматовой – Южный мост – ст. м. "Голосеевская";

№ 97 – от ст. м. "Святошин" до Рынка через ул. Булаховского – ул. Лесорубную (без заезда в з/п);

№ 99 – от ст. м. "Минская" до пл. Шевченко без прибытия на ул. Кондратюка и просп. Рокоссовского;

№ 101 – через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда на ст. м. "Почайна";

№101-К – от ул. Милославской до просп. Маяковского;

№ 103 – от ул. Светлицкого до ст. м. "Академгородок" через пл. Марченко;

№ 104 – от ст. м. "Харьковская" до жилого массива Бортничи;

№ 114 – от ул. Милославской до Дарницкой площади;

№114-К – от ул. Милославской до ж. м. "Радужный";

№ 115 – от ул. Заслонова к мосту Патона;

№ 118 – от Политехнического института до моста Патона;

№50ТР – от ул. Милославской до Дарницкой площади.

Движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 временно не проводится.

Остальные маршруты работают по постоянным схемам.

Трамваи

Трамвайные маршруты организованы по постоянным схемам:

№3 – от ст. "Ромена Роллана" к ст. Старовокзальная (интервал движения 25 минут);

№19 –"Контрактовая площадь – пл. Тараса Шевченко";

№№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (интервал движения 15-20 минут).

Также организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь".

Движение других маршрутов временно не проводится.

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