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Южный мост разваливается? Мы проверили слухи (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 января, 12:14
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В этом году все работы на Южном мосту обещают выполнить
Под эстакадой Южного моста самый большой объем работ, которые предстоит выполнить рабочим.
Под эстакадой Южного моста самый большой объем работ, которые предстоит выполнить рабочим. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сеть попало фото ужасного состояния Южного моста в Киеве. В коммунальной корпорации "Киевавтодор" новостям "Сегодня" объяснили, что ремонтные работы под Южным мостом продолжаются с августа 2021 года в рамках большого проекта по замене деформационных швов на эстакаде моста.

Под эстакадой Южного моста открытая территория – там есть проезд к промышленным предприятиям и офисам. Возле нулевой опоры находится строительный городок. Там самый большой объем работ, которые предстоит выполнить рабочим.

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На этом участке продолжаются работы по ремонту опор эстакады Южного моста.

Южный мост – вид снизу. Фото: KIEVMAP

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Что хотят сделать на Южном мосту

Это большой проект, по которому на эстакаде планируется заменить все старые деформационные швы и провести ремонт опор. Часть опор уже отремонтировали. Там полностью обновили бетонное антикоррозийное покрытие.

"Опора, которую показали на фото, на данный момент находится в ремонте. То, что с нее снят защитный слой бетона, никак не отразится на самой конструкции эстакады", – пояснили сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор".

В этом году все работы на Южном мосту должны выполнить.

К замене деформационных швов на эстакаде планировали приступить в апреле этого года, когда на улице будет теплая погода. Тогда на эстакаде Южного моста будут ограничивать движение транспорта.

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