Южный мост разваливается? Мы проверили слухи (фото)

В Сеть попало фото ужасного состояния Южного моста в Киеве. В коммунальной корпорации "Киевавтодор" новостям "Сегодня" объяснили, что ремонтные работы под Южным мостом продолжаются с августа 2021 года в рамках большого проекта по замене деформационных швов на эстакаде моста.
Под эстакадой Южного моста открытая территория – там есть проезд к промышленным предприятиям и офисам. Возле нулевой опоры находится строительный городок. Там самый большой объем работ, которые предстоит выполнить рабочим.
На этом участке продолжаются работы по ремонту опор эстакады Южного моста.
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Это большой проект, по которому на эстакаде планируется заменить все старые деформационные швы и провести ремонт опор. Часть опор уже отремонтировали. Там полностью обновили бетонное антикоррозийное покрытие.
"Опора, которую показали на фото, на данный момент находится в ремонте. То, что с нее снят защитный слой бетона, никак не отразится на самой конструкции эстакады", – пояснили сайту "Сегодня" в КК "Киевавтодор".
В этом году все работы на Южном мосту должны выполнить.
К замене деформационных швов на эстакаде планировали приступить в апреле этого года, когда на улице будет теплая погода. Тогда на эстакаде Южного моста будут ограничивать движение транспорта.
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