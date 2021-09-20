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Южный мост свободен. Но киевским автомобилистам стоит готовиться снова к пробкам на переправе

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
20 сентября, 12:55
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На эстакаде моста начнется ремонт деформационных швов
Сейчас ремонтники трудятся непосредственно под эстакадой моста
Сейчас ремонтники трудятся непосредственно под эстакадой моста / Фото: Коллаж: Сегодня

Ремонтники завершили ремонт асфальтового покрытия на Южном мосту. Сейчас там можно свободно проехать на автомобиле. Вместе с рабочими с моста исчезли и многокилометровые пробки на проспекте Бажана. Впрочем, как рассказали "Сегодня" в "Киевавтодоре", пробки вернутся на Южный мост уже через неделю.

"Ремонт на Южном мосту проходил на нескольких участках. Сейчас завершили работы по среднему ремонту на части автомобильного проезда через Днепр с заменой гидроизоляции. Был выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия, которое разбили грузовики. Рабочим удалось это сделать на неделю раньше от запланированного срока. Но параллельно продолжается ремонт деформационных швов на эстакаде Южного моста", – рассказали сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

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Там отмечают, что сейчас сотрудники подрядной организации трудятся непосредственно под эстакадой Южного моста.

"Их сейчас не видно автомобилистам. Примерно через неделю они выйдут непосредственно на эстакаду моста и будут заниматься ремонтом деформационных швов в районе от Выдубичей до Южного моста. Работы по ремонту деформационных швов под эстакадой начали еще в августе. Когда начнутся работы на проезжей части эстакады, будет ограничиваться движение транспорта, поскольку деформационные швы придется полностью разбирать. Об этом мы заранее предупредим автомобилистов", – добавляют в "Киевавтодоре".

Киевляне требуют запретить ремонт дорог

В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах Киева в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета.

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"Во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Экономия времени, здоровья и средств на горючее – цели этой петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан по городу на механических транспортных средствах. Перед ремонтом основной дороги делается удобный объезд, или работы проводятся в ночное время суток", – пишет автор.

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