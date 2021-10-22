За какой хр*н?! В Киеве люди бурно реагируют на новые правила перевозок (видео)

В Украине уже второй день действуют новые правила перевозок, которые повлияли на работу железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями. Некоторым людям все также тяжело уехать, потому что у них нет COVID-сертификата.
Скандалы на автовокзале
Сегодня, 22 октября, в Киеве с автовокзала в Ровенскую область не смогла уехать одна из пассажирок. У женщины нет COVID-сертификата, а ПЦР-тест просрочен.
"Я сдала тест, а он действует три дня. Один день просроченный. Что нельзя пропустить? Я должна им сейчас платить 700 гривен, чтобы я опять сдала этот тест? А почему бесплатно его нельзя сделать? Бюджет пополнять на мне?! За какой хр*н?! Я получаю 1 800!", – утверждает пассажирка.
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Второй день проверок
8:56 По словам полицейского, на второй день проблем уже намного меньше. Перевозчики лучше реагируют на проверки, не конфликтуют и предоставляют документы.
8:50 Патрульные полицейские приехали на автостанцию "Киев", которая находится возле Центрального ж/д вокзала. Правоохранители будут проверять, как перевозчики и пассажиры межрегионального транспорта соблюдают новые правила.
Какие правила ввели с 21 октября
С 21 октября водители, экипаж и пассажиры железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта должны иметь один из таких документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двудозной,
- отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.
Ранее мы писали:
- С 21 октября действуют новые правила перевозок. С самого утра в Киеве начались первые проблемы – на вокзале и автостанциях пропустили не всех пассажиров.
- С 21 октября в Тернопольской области начали действовать новые карантинные правила.