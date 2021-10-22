За какой хр*н?! В Киеве люди бурно реагируют на новые правила перевозок (видео)

На автовокзале из-за проверок образовались очереди

На вокзалах второй день продолжаются проверки / Коллаж "Сегодня"

В Украине уже второй день действуют новые правила перевозок, которые повлияли на работу железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями. Некоторым людям все также тяжело уехать, потому что у них нет COVID-сертификата.

Скандалы на автовокзале

Сегодня, 22 октября, в Киеве с автовокзала в Ровенскую область не смогла уехать одна из пассажирок. У женщины нет COVID-сертификата, а ПЦР-тест просрочен.

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"Я сдала тест, а он действует три дня. Один день просроченный. Что нельзя пропустить? Я должна им сейчас платить 700 гривен, чтобы я опять сдала этот тест? А почему бесплатно его нельзя сделать? Бюджет пополнять на мне?! За какой хр*н?! Я получаю 1 800!", – утверждает пассажирка.

Второй день проверок

8:56 По словам полицейского, на второй день проблем уже намного меньше. Перевозчики лучше реагируют на проверки, не конфликтуют и предоставляют документы.

8:50 Патрульные полицейские приехали на автостанцию "Киев", которая находится возле Центрального ж/д вокзала. Правоохранители будут проверять, как перевозчики и пассажиры межрегионального транспорта соблюдают новые правила.

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Какие правила ввели с 21 октября

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта должны иметь один из таких документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двудозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

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