За проезд в транспорте Киева должны больше платить приезжие и интуристы

По словам депутатов, за проезд могут платить и пенсионеры, например, треть от суммы

Стоимость проезда в Киеве поднимут. Фото: pravda.com.ua

В Киевсовете живо заинтересовались темой подорожания проезда в общественном транспорте столицы. Замглавы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социального развития Киевсовета, депутат Тарас Козак предлагает сделать так, чтобы больше за проезд платили приезжие и интуристы, а киевляне-налогоплательщики получили регулярные скидки на проезд.

Провести полный аудит

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Тарас Козак заверяет, что стоимость проезда в Киеве однозначно увеличится, но не до 20 гривен за разовую поездку.

Депутат приводит в пример столицы европейских стран, где стоимость проезда значительно выше – Лондон, Прага, Варшава. Но подчеркивает, что доходы местных граждан в разы больше, чем у киевлян.

"Мы покупаем такие же вагоны, эскалаторы, автобусы. У нас такая же стоимость электроэнергии, запчастей. Поэтому, я считаю, рост цен на проезд закономерный. Но чтобы определить стоимость проезда в Киеве, нам необходимо провести аудит всех киевских транспортных предприятий. И после этого вывести себестоимость проезда, добавить к ней проценты на развитие, и мы получим его среднюю стоимость", – рассказывает нам замглавы бюджетной комиссии Киевсовета.

Получив среднюю стоимость за проезд, от нее уже можно отталкиваться – в сторону увеличения или уменьшения.

Тарас Козак. Фото: Facebook

Пусть больше платят приезжие

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По его словам, есть такие киевляне, которые могут себе позволить полностью оплачивать проезд.

"Есть горожане, которые вообще пользуются транспортом бесплатно – пенсионеры и госслужащие. Нужно увеличить стоимость проезда для тех, кто не является плательщиком налогов в Киеве – это иностранцы и жители других городов Украины, которые приезжают в Киев. А если человек живет в Фастове и каждый день приезжает на работу в Киев, то он платит тут налоги. Его нужно отнести к определенной льготной категории и выделить скидку на проезд", – рассказывает сайту "Сегодня" Тарас Козак.

По мнению депутата, чтобы осуществить эту идею, нужно ввести в Киеве многоуровневую систему оплаты проезда. При современных технологиях сделать это абсолютно не сложно на базе "Карточки киевлянина". Если карточки такой нет, тогда ты платишь полную стоимость проезда.

Пенсионеры должны платить

"Нужно пересмотреть и льготников. Я, например, не считаю правильным то, что пенсионеры ездят бесплатно в транспорте. И если пенсионер будет платить треть от стоимости проезда – это будет разумно и справедливо. Ведь очень часто пожилые люди просто катаются по городу, поскольку это для них бесплатно. Я уважаю этих людей, но пусть минимально платят и пользуются транспортом по необходимости, без злоупотреблений", – рассказал нам Тарас Козак.

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Маршрутки и транспортный узел

По мнению депутата, весь коммунальный транспорт столицы, начиная от метро и заканчивая, возможно, даже пригородными электричками, нужно связать в единый транспортный узел, где бы можно было рассчитываться за проезд не отдельной картой (сейчас это единый билет), а именно "Картой киевлянина".

К этой системе он предлагает присоединить и столичные маршрутки.

"Хочешь принимать участие в городской программе и работать на маршруте? Будь добр – поставь валидатор, плати налоги и работай. Будет четкий учет и понятно, сколько водитель перевез пассажиров, сколько льготников. Все будет четко, прозрачно и честно", – рассказывает Тарас Козак.

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Ранее мы писали, что новый тариф на проезд в метро могут огласить на следующей неделе.

Напомним, мы также сообщали, что в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте и метро.