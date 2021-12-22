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Задержка транспорта и большие пробки: что происходит на дорогах Киева (карта)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
22 декабря, 16:44
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На некоторых участках произошли аварии
Столицу сковали пробки. Фото: коллаж "Сегодня"
Столицу сковали пробки. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 22 декабря в Киеве произошел массовый сбой общественного транспорта. Так, на дорогах столицы образовались большие пробки.

Что происходит на дорогах Киева – читайте далее в материале "Сегодня".

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Что с транспортом?

Задерживается движение троллейбусов №6, 32, 33 по ул. Полярная по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Движение троллейбусов №6, 33 организовано до ул. Сошенко. А движение троллейбусов №32 организовано до ст. м. "Минская".

Где пробки в столице?

На вечер 22 декабря в Киеве образовались серьезные пробки по улице Пирогова и на бульваре Тараса Шевченко.

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Также движение затруднено по улице Гоголевская, Большая Житомирская, Олеся Гончара, Гаврилишина, Нижнеключевская, Мыкильская и в районе Шулявка.

Кроме того, пробки сковали проспект Гагарина и улицу Академика Заболотного.

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В Киеве опять пробки. Скриншот

Почему в Киеве много пробок?

Главная причина пробок в Киеве – неуважение водителей друг к другу.

"Особенно это заметно при проезде перекрестков, – отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".

Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.

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