Задержка транспорта и пробки: что происходит на дорогах Киева (карта)

Сегодня в первой половине дня столицу парализовали пробки

В столице большие пробки на дорогах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 30 декабря задерживается движение трамваев, а также город парализовали пробки. Это связано как с техническими сбоями, так и с ДТП.

Об этом сообщает КП "Киевпастранс".

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Задерживается движение трамваев

Задерживается движение трамваев № 22а, 28, 35 по ул.Курнатовского-ул.А.Новой по причине ДТП.

На место вызвана полиция.

Задерживается движение автобусов

Задерживается движение автобусов №22а, 28, 35 по ул. Миропольская-ул. Андрея Малышко в направлении ст. г. Лесная по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Пробки сковали город

Сегодня в первой половине дня столицу сковали пробки. С левого на правый берег выехать сложно – "тянучки" почти на всех мостах в столице. Об этом свидетельствуют онлайн-карты Google maps.

На мосту Патона и Южном мосту пробки / Фото: Google Maps

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Перед Южным мостом "тянучка" / Фото: Google Maps

Стоит движение на Большой Окружной дороге.

Сложно выехать с Софиевской Борщаговки на Большую Окружную / Фото: Google Maps

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Кроме того, на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, бульваре Леси Украинки, проспекте Леся Курбаса.

В центре проехать сложно / Фото: Google Maps

Также пробки на улице Мечникова, улице Елены Телиги, улице Семена Скляренко, улице Богатырской, Набережном шоссе и др.

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также проводятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

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