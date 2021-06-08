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Загадки киевского метро. Как создавался огромный мурал на "Осокорках"

8 июня 2021 19:03

Александр Марущак Александр Марущак

В столичной подземке можно встретить карпатского медведя, розовую собаку, легендарного актера и воина, который знаниями победил смерть

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Один из вестибюлей станции метро "Осокорки" закрыли для пассажиров до 9 июня. И хотя пока пассажиры испытывают временные неудобства, их терпение не будет напрасным – вместо старых турникетов здесь ставят новые. Сегодня мы расскажем, как эта станция превратилась в художественную галерею. Она такая – единственная среди всех 52 станций столичной подземки.

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/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Разрисовывать станцию начали в сентябре 2018 года, в рамках международного проекта под названием MoreThanUs. Его цель была – объединить взгляды восьми художников мирового уровня на Украину, а главная тема рисунка – единство в нашей стране.

Художники работали по ночам, когда метрополитен был закрыт для пассажиров – с 01:00 до 05:00. На создание 8 рисунков понадобилось четыре месяца – с сентября по декабрь.

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/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

На "Осокорках" свои рисунки сделали художники:

  • Matew Down (Бельгия)
  • Apollo Tores (Бразилия)
  • Kraser (Испания)
  • Jasm One (Швейцария)
  • Mata Ruda (Коста-Рика)
  • Alexander Britcev (Украина)
  • Spear (Бельгия)
  • BkFoxx (США).

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

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РОЗОВЫЕ ДЕТИ, СОБАКА И СОЛНЦЕ

Первый рисунок, который начали создавать на тоннельной стене станции ознаменовался скандалом. Художник Matthew Down из Бельгии нарисовал тут деревенский домик с пристройками и деревьями. Но когда рядом появились дорисованные розовым играющие в мяч дети, собака, собачья будка, солнце, то многие киевляне подумали, что ночью хулиганы пробрались на станцию и испортили рисунок. Некоторые пассажиры даже сообщили об этом в полицию с требованием наказать вандалов.

Оказалось, что никто на станцию не пробирался и рисунок не портил. Художник взял за основу своей работы реальную фотографию частного двора в прифронтовой Авдеевке. По его задумке, рисунок – это нереализованные мечты ребенка, который уехал из города, где идет война. Он рассматривал фото и решил нарисовать маркером свои нереализованные мечты – первую любовь, собаку и игру с мячом, потерянный дом. Это мурал-символ: о том, что будущим поколениям придется переживать последствия совершенного нынешними взрослыми.

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/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

МУЗЫКА ОТ МАЙДАНА ДО ХИРОСИМЫ

Рядом с "детским" муралом начали создавать второй. Пассажиры метро сразу же заметили очертания музыкантов. Автор работы, бразильский художник Аполло Торрес назвал ее "Универсальный язык" – то есть музыка, которая объединяет страны и народы.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

На этом мурале сине-желтое пианино, которое во время Революции достоинства в феврале 2014-го стояло перед кордоном "Беркута". Музыканты стоят на фоне мест, разрушенных войной, – это и нью-йоркский Всемирный торговый центр, и Хиросима.

Кстати, рисунок долго время был незавершенным. Мы уже упоминали, что авторы рисовали по ночам и делали это по очереди. Но иногда возникали накладки, семейные проблемы, поэтому художники прилетали в Киев несколько раз, чтобы завершить свои работы.

СУРОВЫЙ МЕДВЕДЬ И РАНЕНЫЙ КОРСАК

Тем временем на противоположной стене станции "Осокорки" появился силуэт медведя. И пассажиры начали угадывать, что же за композиция вскоре предстанет. В своей работе испанский художник Kraser показал животных и растений из Красной книги Украины.

Слева – медведь, представитель фауны запада нашей страны, рядом с ним – Львовская ратуша. А справа – изображение корсака, степной лисицы востока Украины.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

На теле зверя художник нарисовал разрушенный аэропорт Донецка, как кровоточащую рану. Между двумя животными — указатель в форме герба Украины.

СТУПКА ПОДМИГИВАЕТ ПАССАЖИРАМ

В октябре на станции метро "Осокорки" появился мужской портрет. Правда, пассажиры подземки сразу раскусили задумку художника из Швейцарии Jasm One. Спустя сутки многие узнали в "незнакомце" легендарного украинского актера Богдана Сильвестровича Ступку (1941-2012).

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Картину создавали по популярной фотографии, на которой актер подмигивает. Слева от портрета Ступки изображены Карпатские горы, а справа – терриконы Донетчины. Надпись United символизирует культуру, которая объединяет всех людей.

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Загадки киевского метро. Как создавался огромный мурал на "Осокорках"

Интересно, что изначально художник нарисовал храм, но потом были внесены изменения – на его месте швейцарец изобразил терриконы и промышленное предприятие.

КРЫМСКАЯ КРАСАВИЦА

Мурал, посвященный крымским татарам, создал на "Осокорках" художник из Коста-Рики Mata Ruda.

Вначале пассажиры увидели часть нарисованного женского лица. А спустя день – и крымскотатарский наряд. Рисунок символизирует историческое прошлое и настоящее этого многострадального народа – некогда его депортацию, а ныне оккупацию его родины.

Женщина смотрит на силуэт Крыма на карте, который проявляется на букете расцветающих желтых тюльпанов. В работе художник использовал раритетное фото из архива.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Кстати, идею создания мурала о депортации коренного народа из Крыма художнику подсказал таксист, который вынужден был переехать с оккупированного Россией полуострова. Кроме портрета девушки, на стене станции метро "Осокорки" художник планировал нарисовать крымских татар, которые были выселены с полуострова в первою волну депортации. Но, видимо, у него не хватило времени воплотить задуманное.

КОТИК И УКРАИНА

Еще один мурал на "Осокорках" долгое время был незавершенным. Его создавал украинский художник Александр Бритцев. В конце октября художник набросал очертания, но потом был вынужден отлучиться из Киева. Черновые наброски на пару дней исчезли, и место, где они были, обработали специальным средством (видимо, чтобы стена не подтекала из-за грунтовых вод).

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Затем черновой набросок снова появился на своде станции. А спустя несколько дней пассажиры увидели девушку, карту Украины и рыжего упитанного котика.

Девушка вяжет ковер. Силуэт рисунка на ковре имеет контуры Украины. Этот мурал символизирует саму Украину. Людей, которые в разные времена вплетали свои судьбы в ее историю. Мотки – символы судьбы. А котик – это чудесное дополнение. Ну кто у нас не любит котиков?

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

СОБРАННАЯ ИЗ ЛОСКУТКОВ

Следующий рисунок тоже был долгое время незавершенным. Он так и называется -"Незавершенность". Мурал создавал американский художник BkFoxx. Он использует необычную технику – рисунок словно собран из кусочков-лоскутков, как старинный витраж из стекол.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Девушка из витражного стекла собирает себя по кусочкам – в руке у нее иголка с ниткой.

Рисунок сделан в сине-желтых цветах национального флага Украины.

ЗНАНИЯ ПОМОГЛИ ВЫЖИТЬ

А это панно на "Осокорках" сразу заинтриговал пассажиров подземки, поскольку вначале автор изобразил осенний лес, много раскрытых книг и руку, держащую яблоко. Мурал под названием "Знания" рисовал художник Spear из Бельгии. Вскоре по центру станции появился портрет мужчины в военной форме.

/ Фото: Александр Марущак, Сегодня

Герой рисунка – Владимир Донос, школьный учитель из Гадяча Полтавской области и герой АТО. В 2014 году Владимир служил санитаром, когда его часть разбили под Иловайском. Ему оторвало стопу, и он пять дней пролежал среди мертвых тел товарищей, истекая кровью. Но он выжил благодаря полученным знаниям из книг: делал перевязки, ел муравьев, дождевых червей, мух, собирал дождевую воду. Владимир уже прощался с жизнью, когда его обнаружили двое местных жителей и отвезли в донецкую больницу. Там ему ампутировали ногу, он попал в плен, но, к счастью, был освобожден. Его история – это пример жажды к жизни и умения использовать свои знания.

Масштабный мурал планировали закончить до конца ноября, но художникам потребовалось дополнительное время. Стыки между рисунками-орнаментами закончили 18 декабря. Художество обошлось более чем в 3,6 миллиона гривен, а Киевский метрополитен получил новую достопримечательность – подземную художественную галерею.

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