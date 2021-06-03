Замена турникетов в киевском метрополитене. На "Осокорках" закрывают один из вестибюлей станции

Работы будут проводить с 00 ч 52 мин 5 июня по 05 ч 36 мин 9 июня – новые турникеты принимают все электронные способы оплаты проезда

В Киеве обсуждают повышение тарифов на общественный транспорт и метро. Фото: "Сегодня"

С 5 по 9 июня, на станции киевского метрополитена "Осокорки" не будет работать вестибюль №2, там проведут замену турникетов.

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Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Вестибюль №2 станции метро "Осокорки" (в направлении станции "Позняки") временно не будет работать с 00 ч 52 мин 5 июня по 05 ч 36 мин 9 июня. Будет проведена замена турникетов на современные", – говорится в сообщении.

В метрополитене напомнили, что новые турникеты уже полноценно функционируют на станциях "Площадь Льва Толстого", "Сырец", "Харьковская", "Позняки", "Выдубичи", "Героев Днепра", "Контрактовая площадь", "Почайна" и "Оболонь".

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Отметим, что новые турникеты принимают все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь. Сайт "Сегодня" поинтересовался, как проходит строительство тоннеля от станции метро "Мостицкая" до станции "Сырец".