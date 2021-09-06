Нет денег. Запуск метро на Виноградарь опять перенесли

"Киевметрострой" просит перенести сроки сдачи объекта на май 2023 года

На данном этапе, генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года / Фото: коллаж "Сегодня"

"Киевметрострой", который продлевает Сирецко-Печерскую линию метрополитена на жилой массив Виноградарь, просит КП "Киевский метрополитен" перенести сроки выполнения работ с ноября 2021 года на май 2023 года.

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Об этом говорится в материалах Хозяйственного суда г. Киева.

"Киевметрострой" добивается от "Киевского метрополитена" внесения изменений в сроки строительства метро на Виноградарь в судовом порядке.

"Пункт 2.1 "Подрядчик ... завершает и передает готовый объект Заказчику – 12.05.2023 года, при условии доведения соответствующих целевых бюджетных назначений", – говорится в тексте постановления.

На данном этапе, генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года, но общая сумма средств на финансирование работ по строительству метрополитена в 2017-2021 годы составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн.

"Киевметрострой" не успевает к указанному сроку закончить работы – не хватает финансирования. Для завершения работ генподрядчику необходимо освоить минимум 1,91 млрд грн, если не будет подписано дополнительных соглашений.

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Что происходит с веткой метро на Троещину?

В Киеве планируют до конца 2021 запустить на Подольско-Воскресенском мосту автомобильное сообщение и начать работы по строительству метро на Троещину.

Сейчас как раз строится часть метрополитена, которая должна с моста уйти под землю, под железную дорогу. Также продолжаются работы по строительству перехода через железную дорогу, чтобы доехать до улицы Бальзака. А со стороны Бальзака ведутся работы по обустройству дорожного покрытия, которое примкнет к мосту.

Когда работы с мостом завершат, то начнут строительство метро на Троещину, начало которого фактически положено.

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