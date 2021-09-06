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Нет денег. Запуск метро на Виноградарь опять перенесли

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
6 сентября, 11:59
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"Киевметрострой" просит перенести сроки сдачи объекта на май 2023 года
На данном этапе, генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года / Фото: коллаж "Сегодня"
На данном этапе, генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года / Фото: коллаж "Сегодня"

"Киевметрострой", который продлевает Сирецко-Печерскую линию метрополитена на жилой массив Виноградарь, просит КП "Киевский метрополитен" перенести сроки выполнения работ с ноября 2021 года на май 2023 года.

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Об этом говорится в материалах Хозяйственного суда г. Киева.

"Киевметрострой" добивается от "Киевского метрополитена" внесения изменений в сроки строительства метро на Виноградарь в судовом порядке.

"Пункт 2.1 "Подрядчик ... завершает и передает готовый объект Заказчику – 12.05.2023 года, при условии доведения соответствующих целевых бюджетных назначений", – говорится в тексте постановления.

На данном этапе, генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года, но общая сумма средств на финансирование работ по строительству метрополитена в 2017-2021 годы составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн.

"Киевметрострой" не успевает к указанному сроку закончить работы – не хватает финансирования. Для завершения работ генподрядчику необходимо освоить минимум 1,91 млрд грн, если не будет подписано дополнительных соглашений.

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Что происходит с веткой метро на Троещину?

В Киеве планируют до конца 2021 запустить на Подольско-Воскресенском мосту автомобильное сообщение и начать работы по строительству метро на Троещину.

Сейчас как раз строится часть метрополитена, которая должна с моста уйти под землю, под железную дорогу. Также продолжаются работы по строительству перехода через железную дорогу, чтобы доехать до улицы Бальзака. А со стороны Бальзака ведутся работы по обустройству дорожного покрытия, которое примкнет к мосту.

Когда работы с мостом завершат, то начнут строительство метро на Троещину, начало которого фактически положено.

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