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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Завтра из-за празднования в центре Киева общественный транспорт изменит маршруты (карта)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
13 октября, 14:27
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Ограничение движения и изменение маршрутов будут касаться автобусов и троллейбусов в центре города
В Киеве транспорт изменит маршруты.
В Киеве транспорт изменит маршруты. / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 14 октября, в центре Киева запланированы массовые мероприятия. Соответственно, общественный транспорт изменит маршруты.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

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14 октября возможны изменения в работе троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов № 24, 114 и 118.

Как изменится работа транспорта

С 13:00 до окончания мероприятий возможно временное приостановление движения троллейбусов маршрутов № 5, 7, 8 и 17 и автобусов маршрутов № 24, 114 и 118.

В случае запрета движения транспорта по маршруту мероприятий, движение маршрутов будет организовано:

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троллейбусы

  • № 5, 7, 8 и 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до ул. Тараса Шевченко по действующим маршрутам, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – ул. Тараса Шевченко, дальше по действующим маршрутам;

автобусы:

  • № 24 и 114 соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской до ул. Крещатик по действующим маршрутам, далее – ул. Михайловская – ул. Большая Житомирская – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – ул. Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный" – ул. Симона Петлюры – ул. Тараса Шевченко – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Владимирская, далее по действующим маршрутам;
  • № 118 от ст "Черниговская" до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее – ул. Эспланадная – ул. Саксаганского (в обратном направлении – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели) – ул. Победы, далее по действующим маршруту;

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Общественный транспорт в Киеве изменит работу. Фото: КГГА

Погода на Покров

С 14 октября в Украину придет легкое потепление. Хорошая и солнечная погода на праздники обеспечена. На смену циклона придет антициклон. По всей территории Украины погода без существенных осадков.

На Западе Украины температура днем будет колебаться от +8 до +12 градусов, ночью – от +1 до +4. На востоке синоптики днем прогнозируют 9-15 градусов тепла, а ночью – 5-9 градусов тепла.

В северных регионах столбики термометров днем будут достигать 9-11 градусов тепла, а ночью в пределах 3-7 градусов тепла. На юге дневная температура составит 13-16 градусов тепла, ночная – 5-11 градусов тепла.

В Киеве дневная температура ожидается +10... + 12 градусов, а ночная – 4-6 тепла.

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