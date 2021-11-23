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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Завтра в Киеве ограничат движение транспорта: список улиц

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
23 ноября, 21:43
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Полиция попросила водителей отнестись с пониманием к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения
В связи с проведением массового мероприятия в столице ограничат движение
В связи с проведением массового мероприятия в столице ограничат движение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве завтра, 24 ноября, будет ограничено движение в центре города. Причина – проведение массового мероприятия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Так, в связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в столице ограничат движение на:

  • улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
  • Европейской площади;
  • улице Крещатик;
  • бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
  • улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

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  • COVID-сертификат;
  • отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
  • справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

Ранее мы писали:

  • В Киеве часть больниц заполнена на 100% COVID-больными. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.
  • В Украине двум врачам суд вынес приговоры за подделку COVID-документов. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок, другого осудили условно.

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