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Жесткий контроль. Остановят ли в Киеве работу транспорта

19 марта, 17:46

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Будет максимально усилен контроль в общественном транспорте

Несмотря на то, что город попадает в красную зону карантина, городской транспорт будет работать. Об этом заверяют "Сегодня" в Госпродпотребслужбе Киева.

В службе обещают, что будет максимально усилен контроль на всем транспорте, также усилят проведение дезинфекции в подвижном составе.

"Согласно нормам, в транспорте будет разрешено возить только сидячих пассажиров – набивать салон стоячими людьми строго запрещено. Уже сформированы рабочие группы, которые будут контролировать выполнение этого требования. Подчеркну, что группы будут работать жестче, чем это было раньше. В их состав войдут сотрудники полиции и специалисты службы безопасности на транспорте. Нарушителям грозят большие штрафы и даже лишение лицензии. И это касается не только работы маршруток, но и всего транспорта в столице, метро в том числе", – заявил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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Ранее мы писали, что в Киевской области с 21 марта вводятся дополнительные карантинные ограничения.

Ранее мы сообщали, что в Украине выявили почти 16 тысяч новых случаев COVID-19.

Также мы писали, что в Украине проведут массовое тестирование на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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транспорт Киев карантин коронавирус локдаун

Источник: Сегодня

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