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Более полмиллиона цветов: на Певческом поле открыли новую выставку (фото)

7 мая, 13:35

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Основа композиций – тюльпаны, но кроме них высадили и нарциссы, гиацинты, крокусы, мускари. Как все выглядит

На Певческом поле в столице представили новые композиции из более 700 000 цветков. Это весенняя выставка тюльпанов.

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Журналисты "Сегодня" уже побывали на выставке и посмотрели, как все выглядит.

/ Фото: Сегодня

Фото: Киевзеленбуд
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Фото: Киевзеленбуд

Всего использовали более 30 сортов тюльпанов. Кроме них на Певческом поле высадили нарциссы, гиацинты, крокусы, мускари и много других цветов.

/ Фото: Сегодня

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Выставка продлится с 7 по 23 мая.

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Организаторы подчеркивают, что в связи с эпидемией коронавируса на локации введут такие ограничения:

  • соблюдение социальной дистанции;
  • обязательные защитные маски или респираторы;
  • будут измерять температуры на входе в парк.

Фото: Киевзеленбуд

Фото: Киевзеленбуд

Фото: Киевзеленбуд

Фото: Киевзеленбуд

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Напомним, ранее Певческое поле в Киеве превратили в долину леденцов. Это была осенняя выставка хризантем "Мир сладостей".

Кроме того, мы показывали, как в прошлом году там проходила выставка "Цветочное сафари".

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