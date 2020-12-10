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А снег будет? В Киеве монтируют огромный трамплин (фото)

10 декабря, 15:50

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В прошлом году снег везли из Буковеля

В Киеве 19-20 декабря возле Арки дружбы народов во второй раз пройдут соревнования для профессиональных сноубордистов и лыжников "Дабл Трипл Snow Fest 2020".

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В прошлом году организаторы столкнулись с проблемой – не было снега. Его пришлось специально везти из Буковеля и собирать по всей стране из ледовых арен.

Самое обидное, что собранный с такими затратами снег очень быстро растаял.

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Как будут решать эту проблему в этом году – пока непонятно. Но под Аркой дружбы народов уже монтируют огромный трамплин.

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Напомним, из-за аномально теплой погоды в Киев свезли снег для обустройства гигантского трамплина под Аркой дружбы народов. Здесь создали горку из снега, которая в высоту должна быть не меньше пятиэтажного дома.

Отметим, что в конце ноября в столице выпал мелкий снег.

Смотрите сюжет – прошел фестиваль Маланки в Вашкивцах:

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Киев Дружба народов трамплин

Источник: Сегодня

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