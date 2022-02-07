Американский университет на Почтовой в Киеве: как выглядит, сколько стоит обучение и чем там занимаются

Получить образование по стандартам США можно будет и в Украине

Выпускники Аmerican University Kyiv получат двойной диплом: украинского и американского образца. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине открылся первый частный университет с американскими стандартами образования. American University Kyiv задуман как высшее учебное заведение, выпускники которого получат двойной диплом: украинского и американского образца. Первый набор студентов состоится уже в феврале этого года. Об учебных программах, условиях поступления и подробностях реализации проекта узнавал корреспондент "Сегодня".

Западные подходы образования у себя на родине

Американ Юниверсити Киев (далее — АЮК) будет работать в партнерстве с Arizona State University — одним из самых больших университетов США. Все учебные программы будут разработаны по западным стандартам. Украинские студенты получат доступ к более чем 5 тыс. курсам и 600 программам по направлению: инженерия, медицина, архитектура, дизайн и право. Все лекции будут проходить на английском. Президент АЮК Рик Шенгроу называет безусловные преимущества образовательного подхода:

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"Американский стиль обучения характеризуется несколькими факторами: мы позволяем студентам создавать свои учебные программы. Они могут выбрать основное направление и дополнительные курсы самостоятельно. Мы применяем разные форматы обучения, у нас есть и групповые, и индивидуальные программы. Это намного больше, чем просто лекции в классным комнатах. Мы даем возможность студентам общаться с профессорским составом наивысшего уровня".

Рик Шенгроу об американских подходах образования. Фото: Анна Ткаченко / "Сегодня"

Обмен опытом между двумя континентами

Одним из соучредителей АЮК выступил американский дипломат Курт Волкер. Он как никто осведомлен во внутренних вопросах нашей страны, поскольку с 2017 по 2019 год занимал должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины. Волкер говорит о необходимости активного сотрудничества сторон:

"Мы будем привносить западный стиль и качество образования в Украину. Настаиваем на том, что образование должно быть целостным. Мы хотим создавать связи между студентами и преподавательским составом. Тех, кто будет обучатся здесь, будут проходить учебные программы в Аризоне, мы будем нарабатывать очень много персональных связей".

Курт Волкер стал соучредителем American University Kyiv. Фото: Анна Ткаченко / "Сегодня"

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Для этого студентам предлагают несколько программ бакалаврата и магистратуры, чтобы они имели возможность в последний год обучения провести в университете Аризоны.

"В этот дополнительный год вы можете либо поехать в США либо оставаться в Украине и получить как аризонский диплом, так и диплом АЮК. Программа 4+1 это когда вы 4 года учитесь в Украине, а на 5-й едете в Штаты. Магистерская программа 1+1 — это когда вы год учитесь на родине, а на второй едете в Штаты", — объясняет ректор АЮК Роман Шеремета.

Украинец Роман Шеремета мечтает передать полученный в США опыт. Фото: Анна Ткаченко / "Сегодня"

Максимальная лояльность к абитуриентам-отличникам

Стоимость обучения на бакалаврских программах составляет $8 тыс. долларов в год, на магистерских — $9 тыс.. Но также предусмотрены стипендии в размере более 100 тысяч долларов США. По результатам вступительной кампании можно получить скидку 10-20%.

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Шеремета уверяет, что в финансовом вопросе готовы идти на встречу:

"Если у нас есть действительно студент, который лучший в Украине, сдал ВНО на самый высший балл, поверьте, мы найдем финансы, чтобы покрыть обучение".

Студентам предлагают несколько направлений обучения. Фото: Анна Ткаченко / "Сегодня"

Лекции в историческом здании столицы

Первый кампус АЮК находится в здании Киевского речного вокзала. Его университет арендовал на 10 лет. На реновацию исторической постройки выделили 6 миллионов долларов при общем объеме инвестиций в 33 миллиона "зелёных".

В здании Киевского речного вокзала появятся студенческие аудитории. Фото: Анна Ткаченко / "Сегодня"

Там уже активно идут ремонтные работы. Рабочие показали нам, как будут выглядеть будущие аудитории.

"Это будет огромная аудитория, здесь будут стоять столы, четыре кресла, на которых учащиеся будут сидеть. Четыре розеточки внизу, по одной для каждого", – показал журналисту "Сегодня" электрик Александр.

В некоторых помещениях уже закончен ремонт и стоит мягкая мебель. По плану в конце мая 2022-го года в этих стенах уже начнут учиться первые студенты.

Так будут выглядеть аудитории университета после ремонта. Фото: пресс-служба АЮК

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