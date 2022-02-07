Сегодня 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
Сегодня 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
Сегодня 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
Завтра 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
Завтра 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Завтра 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Завтра 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
9 февраля 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
9 февраля 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
9 февраля 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
9 февраля 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
9 февраля 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
9 февраля 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💰 Суд над Кузьминых 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Куда пойти

Американский университет на Почтовой в Киеве: как выглядит, сколько стоит обучение и чем там занимаются

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 февраля, 15:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Получить образование по стандартам США можно будет и в Украине
Выпускники Аmerican University Kyiv получат двойной диплом: украинского и американского образца. Фото: коллаж "Сегодня"
Выпускники Аmerican University Kyiv получат двойной диплом: украинского и американского образца. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине открылся первый частный университет с американскими стандартами образования. American University Kyiv задуман как высшее учебное заведение, выпускники которого получат двойной диплом: украинского и американского образца. Первый набор студентов состоится уже в феврале этого года. Об учебных программах, условиях поступления и подробностях реализации проекта узнавал корреспондент "Сегодня".

Западные подходы образования у себя на родине

Американ Юниверсити Киев (далее — АЮК) будет работать в партнерстве с Arizona State University — одним из самых больших университетов США. Все учебные программы будут разработаны по западным стандартам. Украинские студенты получат доступ к более чем 5 тыс. курсам и 600 программам по направлению: инженерия, медицина, архитектура, дизайн и право. Все лекции будут проходить на английском. Президент АЮК Рик Шенгроу называет безусловные преимущества образовательного подхода:

Реклама

"Американский стиль обучения характеризуется несколькими факторами: мы позволяем студентам создавать свои учебные программы. Они могут выбрать основное направление и дополнительные курсы самостоятельно. Мы применяем разные форматы обучения, у нас есть и групповые, и индивидуальные программы. Это намного больше, чем просто лекции в классным комнатах. Мы даем возможность студентам общаться с профессорским составом наивысшего уровня".

Рик Шенгроу об американских подходах образования. Фото: Анна Ткаченко /
Рик Шенгроу об американских подходах образования. Фото: Анна Ткаченко / "Сегодня"

Обмен опытом между двумя континентами

Одним из соучредителей АЮК выступил американский дипломат Курт Волкер. Он как никто осведомлен во внутренних вопросах нашей страны, поскольку с 2017 по 2019 год занимал должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины. Волкер говорит о необходимости активного сотрудничества сторон:

"Мы будем привносить западный стиль и качество образования в Украину. Настаиваем на том, что образование должно быть целостным. Мы хотим создавать связи между студентами и преподавательским составом. Тех, кто будет обучатся здесь, будут проходить учебные программы в Аризоне, мы будем нарабатывать очень много персональных связей".

Курт Волкер стал соучредителем American University Kyiv. Фото: Анна Ткаченко /
Курт Волкер стал соучредителем American University Kyiv. Фото: Анна Ткаченко / "Сегодня"

Реклама

Для этого студентам предлагают несколько программ бакалаврата и магистратуры, чтобы они имели возможность в последний год обучения провести в университете Аризоны.

"В этот дополнительный год вы можете либо поехать в США либо оставаться в Украине и получить как аризонский диплом, так и диплом АЮК. Программа 4+1 это когда вы 4 года учитесь в Украине, а на 5-й едете в Штаты. Магистерская программа 1+1 — это когда вы год учитесь на родине, а на второй едете в Штаты", — объясняет ректор АЮК Роман Шеремета.

Украинец Роман Шеремета мечтает передать полученный в США опыт. Фото: Анна Ткаченко /
Украинец Роман Шеремета мечтает передать полученный в США опыт. Фото: Анна Ткаченко / "Сегодня"

Максимальная лояльность к абитуриентам-отличникам

Стоимость обучения на бакалаврских программах составляет $8 тыс. долларов в год, на магистерских — $9 тыс.. Но также предусмотрены стипендии в размере более 100 тысяч долларов США. По результатам вступительной кампании можно получить скидку 10-20%.

Реклама

Шеремета уверяет, что в финансовом вопросе готовы идти на встречу:

"Если у нас есть действительно студент, который лучший в Украине, сдал ВНО на самый высший балл, поверьте, мы найдем финансы, чтобы покрыть обучение".

Студентам предлагают несколько направлений обучения. Фото: Анна Ткаченко /
Студентам предлагают несколько направлений обучения. Фото: Анна Ткаченко / "Сегодня"

Лекции в историческом здании столицы

Первый кампус АЮК находится в здании Киевского речного вокзала. Его университет арендовал на 10 лет. На реновацию исторической постройки выделили 6 миллионов долларов при общем объеме инвестиций в 33 миллиона "зелёных".

В здании Киевского речного вокзала появятся студенческие аудитории. Фото: Анна Ткаченко /
В здании Киевского речного вокзала появятся студенческие аудитории. Фото: Анна Ткаченко / "Сегодня"

Там уже активно идут ремонтные работы. Рабочие показали нам, как будут выглядеть будущие аудитории.

"Это будет огромная аудитория, здесь будут стоять столы, четыре кресла, на которых учащиеся будут сидеть. Четыре розеточки внизу, по одной для каждого", – показал журналисту "Сегодня" электрик Александр.

В некоторых помещениях уже закончен ремонт и стоит мягкая мебель. По плану в конце мая 2022-го года в этих стенах уже начнут учиться первые студенты.

Так будут выглядеть аудитории университета после ремонта. Фото: пресс-служба АЮК
Так будут выглядеть аудитории университета после ремонта. Фото: пресс-служба АЮК

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Не Трухин? Мы узнали, кто был за рулем в авто нардепа Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В Киеве пассажира трамвая избили из-за разговора по телефону (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко По делу о хищении. В "Киевводоканал" пришли с обысками Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

17 905

заболело за неделю в Киeвe

+44%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.15

Российский рубль (₽)

0.3698

Евро (€)

32.27

Doodle Сегодня
7 февраля. Чарльз Диккенс. Ровно 210 лет назад появился на свет самый читаемый англоязычный прозаик (причем, стал им еще при жизни - и с тех пор никому не уступает первенство) Чарльз Джон Хаффем Диккенс…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.15

Российский рубль (₽)

0.3698

Евро (€)

32.27

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять