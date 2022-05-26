День Киева и День столицы: даты и программа

В КГГА рассказали, куда можно сходить в столице в эти выходные

Киев будет отмечать день города и день столицы / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году празднование Дня столицы и Дня Киева 28 и 29 мая будет проходить в условиях военного положения. Поэтому для взрослых никаких масштабных мероприятий не предусмотрено, хотя можно будет посетить пешеходные экскурсии, выставки и концерты. Детские мероприятия состоятся в основном в онлайн-формате. При этом власти призывают во время отдыха не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу спускаться в укрытие. Подробную программу мероприятий опубликовала КГГА.

В частности, 28 и 29 мая онлайн состоится финальный этап Четвертого международного песенного конкурса на языках стран Европейского Союза для детей и юношества "Formidable". Еженедельно в Instagram можно участвовать в онлайн викторине по истории Киева. А Центральная библиотека им. Т.Г. Шевченко для детей будет проводить онлайн городской конкурс детского рисунка "Киев и киевляне глазами детей" до 20 июня.

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Муниципальные музеи и библиотеки откроют тематические художественные и книжные выставки по истории Киева, его традициям, обычаям и культуре. В выходные киевлян и гостей города также приглашают в парки на концертные выступления. Для поклонников активного отдыха состоятся пешеходные экскурсии "Киев несломленный", "Золотоворотский квартал", "Пушкинская: параллельно Крещатику".

Программа мероприятий на День столицы и День Киева

Суббота 28 мая

12:00 – 13:00 Выступления любительских художественных коллективов при организационной поддержке Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований – парк им. Т. Шевченко.

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13:30 – 15:00 Выступления Киевской академической муниципальной мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого и Украинского академического театра украинского фольклора "Берегиня" – площадка у арки "Свободы украинского народа" в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева.

15:00 – 16:00 Выступление Киевского муниципального духового оркестра – парк "Владимирская горка".

15:00 – 16:30 Выступления Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля "Калина" и Камерного хора "Хрещатик" – Андреевский спуск, 21 (возле Музея мастерской И.П. Кавалеридзе).

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16:00 Концерт "Песнь Киеву в музейном дворике" Ансамбля солистов "Благовест". Внутренний двор Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 15-17).

17:00 Концертная программа – Киевский национальный академический театр оперетты (ул. Большая Васильковская, 53).

15:00 Специальный показ ко Дню Киева документальной ленты режиссера Андрея Загданского "Национальный музей" – кинотеатр "Лира" (ул. Большая Житомирская, 40).

14:00 Пешеходная экскурсия "Пушкинская: параллельно Крещатику" – улица Пушкинская.

Экскурсия "Киев несокрушимый". Маршрут: ст. м. "Дорогожичи" – Бабий Яр – Телевизионная башня – Лукьяновское Военное кладбище – Киевский телецентр – ГАХК "Артем" – ст. м. "Лукьяновская".

Воскресенье 29 мая

12:00 – 13:00 Выступления любительских художественных коллективов при организационной поддержке Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований – парк им. Т. Шевченко.

15:00 – 16:00 Выступление Киевского муниципального духового оркестра – площадка у арки "Свободы украинского народа" в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева.

16:00 Концерт на балконе театра – Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества (ул. Межигорская, 2).

17:00 Концерт – Киевский национальный академический театр оперетты (ул. Большая Васильковская, 53).

14:00 Патриотический мастер-класс – Музей выдающихся деятелей украинской культуры (музей Николая Лысенко, ул. Саксаганского, 97).

11:00 Пешеходная экскурсия "Золотоворотский квартал". Маршрут от метро "Золотые ворота".

12:00 Экскурсия "Киев несокрушимый". Маршрут: ст. м. "Дорогожичи" – Бабий Яр – Телевизионная башня – Лукьяновское Военное кладбище – Киевский телецентр – ГАХК "Артем" – ст. м. "Лукьяновская".

Муниципальные музеи и библиотеки

27.05 – 06.06 Выставка живописи "Мой Киев" из петриковской росписи "С Украиной в сердце". Открытие 27.05 в 17.00. Музей Шолом-Алейхема (ул. Большая Васильковская, 5).

28.05 – 19.06 Выставка "Живая сокровищница киевской росписи" (современные тенденции). Открытие 28.05 в 14.00. Национальный музей украинского народного декоративного искусства (ул. Лаврская, 9).

28.05 – 28.06 Проекты "Черные ангелы" и "Framed-Unframed". Открытие 28.05 в 17.00. Киевская городская галерея искусств "Лавра" (ул. Лаврская, 1).

30.05 в 14:00 Краеведческий час "Как тебя не любить, Киев мой!" – Центральная библиотека им. Т.Г. Шевченко для детей г. Киева (просп. Победы, 25-А).

31.05 в 13:00 Выставка произведений лоскутного искусства киевских мастеров "Печворк на траве" – Музей выдающихся деятелей украинской культуры (ул. Саксаганского, 97).

Май 2022 г. Книжная выставка "Мелодии вечного города" – Городская специализированная молодежная библиотека "Молодая гвардия" (ул. Льва Толстого, 49).

Онлайн-мероприятия

28.05 – 29.05 Финальный этап Четвертого международного песенного конкурса на языках стран Европейского Союза для детей и юношества "Formidable". Киевский городской центр народного творчества и культурологических исследований.

Еженедельно Онлайн викторина по истории Киева (Instagram). Музейно-выставочный центр "Музей истории города Киева".

23.05 – 20.06 Городской конкурс детского рисунка "Киев и киевляне глазами детей" под лозунгом "Киев – история города в символах". Центральная библиотека им. Т.Г. Шевченко для детей г. Киева (просп. Победы, 25-А).

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