Киев
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Куда пойти

День Киева и День столицы: даты и программа

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 мая, 18:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В КГГА рассказали, куда можно сходить в столице в эти выходные
Киев будет отмечать день города и день столицы
Киев будет отмечать день города и день столицы / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году празднование Дня столицы и Дня Киева 28 и 29 мая будет проходить в условиях военного положения. Поэтому для взрослых никаких масштабных мероприятий не предусмотрено, хотя можно будет посетить пешеходные экскурсии, выставки и концерты. Детские мероприятия состоятся в основном в онлайн-формате. При этом власти призывают во время отдыха не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу спускаться в укрытие. Подробную программу мероприятий опубликовала КГГА.

В частности, 28 и 29 мая онлайн состоится финальный этап Четвертого международного песенного конкурса на языках стран Европейского Союза для детей и юношества "Formidable". Еженедельно в Instagram можно участвовать в онлайн викторине по истории Киева. А Центральная библиотека им. Т.Г. Шевченко для детей будет проводить онлайн городской конкурс детского рисунка "Киев и киевляне глазами детей" до 20 июня.

Реклама

Муниципальные музеи и библиотеки откроют тематические художественные и книжные выставки по истории Киева, его традициям, обычаям и культуре. В выходные киевлян и гостей города также приглашают в парки на концертные выступления. Для поклонников активного отдыха состоятся пешеходные экскурсии "Киев несломленный", "Золотоворотский квартал", "Пушкинская: параллельно Крещатику".

Программа мероприятий на День столицы и День Киева

Суббота 28 мая

12:00 – 13:00 Выступления любительских художественных коллективов при организационной поддержке Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований – парк им. Т. Шевченко.

Реклама

13:30 – 15:00 Выступления Киевской академической муниципальной мужской хоровой капеллы им. Л. Ревуцкого и Украинского академического театра украинского фольклора "Берегиня" – площадка у арки "Свободы украинского народа" в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева.

15:00 – 16:00 Выступление Киевского муниципального духового оркестра – парк "Владимирская горка".

15:00 – 16:30 Выступления Украинского академического фольклорно-этнографического ансамбля "Калина" и Камерного хора "Хрещатик" – Андреевский спуск, 21 (возле Музея мастерской И.П. Кавалеридзе).

Реклама

16:00 Концерт "Песнь Киеву в музейном дворике" Ансамбля солистов "Благовест". Внутренний двор Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (ул. Терещенковская, 15-17).

17:00 Концертная программа – Киевский национальный академический театр оперетты (ул. Большая Васильковская, 53).

15:00 Специальный показ ко Дню Киева документальной ленты режиссера Андрея Загданского "Национальный музей" – кинотеатр "Лира" (ул. Большая Житомирская, 40).

14:00 Пешеходная экскурсия "Пушкинская: параллельно Крещатику" – улица Пушкинская.

Экскурсия "Киев несокрушимый". Маршрут: ст. м. "Дорогожичи" – Бабий Яр – Телевизионная башня – Лукьяновское Военное кладбище – Киевский телецентр – ГАХК "Артем" – ст. м. "Лукьяновская".

Воскресенье 29 мая

12:00 – 13:00 Выступления любительских художественных коллективов при организационной поддержке Киевского городского центра народного творчества и культурологических исследований – парк им. Т. Шевченко.

15:00 – 16:00 Выступление Киевского муниципального духового оркестра – площадка у арки "Свободы украинского народа" в Центральном парке культуры и отдыха г. Киева.

16:00 Концерт на балконе театра – Киевский академический театр оперы и балета для детей и юношества (ул. Межигорская, 2).

17:00 Концерт – Киевский национальный академический театр оперетты (ул. Большая Васильковская, 53).

14:00 Патриотический мастер-класс – Музей выдающихся деятелей украинской культуры (музей Николая Лысенко, ул. Саксаганского, 97).

11:00 Пешеходная экскурсия "Золотоворотский квартал". Маршрут от метро "Золотые ворота".

12:00 Экскурсия "Киев несокрушимый". Маршрут: ст. м. "Дорогожичи" – Бабий Яр – Телевизионная башня – Лукьяновское Военное кладбище – Киевский телецентр – ГАХК "Артем" – ст. м. "Лукьяновская".

Муниципальные музеи и библиотеки

27.05 – 06.06 Выставка живописи "Мой Киев" из петриковской росписи "С Украиной в сердце". Открытие 27.05 в 17.00. Музей Шолом-Алейхема (ул. Большая Васильковская, 5).

28.05 – 19.06 Выставка "Живая сокровищница киевской росписи" (современные тенденции). Открытие 28.05 в 14.00. Национальный музей украинского народного декоративного искусства (ул. Лаврская, 9).

28.05 – 28.06 Проекты "Черные ангелы" и "Framed-Unframed". Открытие 28.05 в 17.00. Киевская городская галерея искусств "Лавра" (ул. Лаврская, 1).

30.05 в 14:00 Краеведческий час "Как тебя не любить, Киев мой!" – Центральная библиотека им. Т.Г. Шевченко для детей г. Киева (просп. Победы, 25-А).

31.05 в 13:00 Выставка произведений лоскутного искусства киевских мастеров "Печворк на траве" – Музей выдающихся деятелей украинской культуры (ул. Саксаганского, 97).

Май 2022 г. Книжная выставка "Мелодии вечного города" – Городская специализированная молодежная библиотека "Молодая гвардия" (ул. Льва Толстого, 49).

Онлайн-мероприятия

28.05 – 29.05 Финальный этап Четвертого международного песенного конкурса на языках стран Европейского Союза для детей и юношества "Formidable". Киевский городской центр народного творчества и культурологических исследований.

Еженедельно Онлайн викторина по истории Киева (Instagram). Музейно-выставочный центр "Музей истории города Киева".

23.05 – 20.06 Городской конкурс детского рисунка "Киев и киевляне глазами детей" под лозунгом "Киев – история города в символах". Центральная библиотека им. Т.Г. Шевченко для детей г. Киева (просп. Победы, 25-А).

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 26 мая
1
Личный состав 29600
Личный состав
2
Самолеты 206
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1315
Танки
5
ББМ 3235
ББМ
6
Артиллерия 617
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 502
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2225
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Молодой ас… Капитан Егор Середюк – военный летчик, командир авиационного звена. В марте за личное мужество и героизм был награжден орденом Богдана Хмельницкого. Погиб около города Изюм Харьковской области, выполняя боевое задание. Ему было всего 26... Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Полковник Роман Качур - командир 55-й отдельной артбригады "Запорожская Сечь". Под его руководством батарея реактивной артиллерии два года подряд становилась лучшей в соревновании артподразделений ВСУ. Герой Украины, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого. Сослуживцы называют его "артиллеристом от Бога".
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29339.51

Bitcoin Cash (BCH)

184.05

Binance Coin (BNB)

313.49

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

22.17

Litecoin (LTC)

64.51

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
38,97
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,93
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,36
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
39,97
-
50,99
56,99
40,88
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,18 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.18

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять