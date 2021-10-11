День защитников и защитниц: куда пойти праздновать в Киеве

Празднования начнутся уже с 12 октября, для киевлян подготовили много концертов

В Киеве с 12 октября начнутся мероприятия к праздничным дням. / Фото: Коллаж: Сегодня

14 октября в Украине государственный праздник – отмечают День защитников и защитниц. Еще в четверг – праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.

"Сегодня" рассказывает, как будут праздновать в Киеве.

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Празднования начнутся уже завтра, 12 октября. В столице можно будет посетить:

в 15:00 – концерт Киевского академического ансамбля украинской музыки "Днепр" по случаю Дня защитников и защитниц Украины в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне;

в 15:00 – концертную программ "Память сердца" в Киевской крепости.

Программа на 14 октября

В праздничный выходной, который приходится на четверг, для жителей и гостей столицы также подготовили концертную программу:

в 10:00 – кобзарско-лирническая Покровь 2021 в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара",

в 13:00 – концерт Киевского академического ансамбля украинской музыки "Днепр" по случаю Дня защитников и защитниц Украины в Парке культуры и отдыха "Победа".

Кроме того, в Киевской крепости до 18 октября проходит выставка "Украинская повстанческая армия. Будни и праздники".

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Как будем отдыхать на праздники

В 2021 году 14 октября выпадает на четверг, середину рабочей недели. Однако для более комфортного празднования украинское правительство предложило перенос рабочего дня на пятницу, 15 октября, на субботу, 23 октября.

Таким образом, мы получим пролонгированные выходные, которые продлятся целых четыре дня подряд – с четверга, 14 октября, в воскресенье, 17 октября. При этом рабочее время в день накануне праздника, 13 октября, будет сокращено на один час.

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В Киеве 10 октября состоялся первый военный забег Military Run UA. Он проводился для того, чтобы объединять людей вокруг защитников Украины.

В чем разница между праздниками День защитника Украины и День украинского казачества. Что это за памятные даты и какая у них история.